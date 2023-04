Galaxy S24 zřejmě odstraní jeden z drobných neduhů letošní řady

Jednou z velmi malého množství výtek k Galaxy S23 bylo nasazení pouze 128GB úložiště v základu. Vzhledem k možnostem výrobních technologií se navíc tato menší 128GB varianta dodává v kombinaci se starším a pomalejším úložištěm typu UFS 3.1, zatímco větší 256GB verze s již moderním UFS 4.0 (UFS 4.0 úložiště se ve 128GB provedení jednoduše nevyrábí), což je jen další důvod, proč si jako potenciální zájemce o Galaxy S23 pořídit rovnou 256GB verzi.

GALAXY S24 Series :: Ram/Storage



S24/S24+ :: Ram will be upgraded from 8 GB memory to 12 GB, base models with 256GB Storage capacity..



Galaxy S24 Ultra :: Ram could reach upto 16 GB..#GalaxyS24#samsunggalaxy pic.twitter.com/PIIA9qRjEF