Galaxy AI se údajně dostane i do Galaxy A35 a Galaxy A55

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Server sammobile.com přináší několik zajímavých informací, zejména pak pro uživatele smartphonů řady Galaxy A, jež doufají, že se dočkají dnes tolik populárních funkcí umělé inteligence, kterou si Samsung pojmenoval jako Galaxy AI. A máme jistě dobrou zprávu – dostat by se měla i mimo segment vlajkových lodí do střední třídy.

Podle zdrojů sammobile.com se má totiž Galaxy AI dostat také do v ČR velmi oblíbené dvojice Galaxy A35 a Galaxy A55, jež debutovala v loňském roce a zaujala například i garancí čtyř velkých aktualizací operačního systému, což v praxi znamená, že se dočkají až Androidu 18, který by měl podle dosavadních zvyklostí dorazit v roce 2027.

Je zde ovšem jedno ale. Nemá se jednat o komplexní Galaxy AI, kterou můžete znát z aktuálních vlajkových telefonů, nicméně aktuálně neexistují zprávy o tom, které funkce dostupné budou a které naopak ne (záviset to bude pravděpodobně i na náročnosti na výkon). Známé není ani datum, kdy se Galaxy AI do Galaxy A35 a Galaxy A55 dostane, ovšem zdroje výše citovaného média tvrdí, že Galaxy Ai přijde společně s aktualizací na One UI 6.1.1, jež se očekává v srpnu či září.

Aktuálně nejlevnějším mobilem s Galaxy AI je přitom Galaxy S23 FE (když nepočítáme různé akční nabídky) a i tomu chybí některé funkce, jako je například Instant Slow-Mo, kterou můžete v akci vidět ve videu výše. Nedá se také očekávat integrace Galaxy AI do starších zařízení ze série Galaxy A, i když mají podobný hardware jako Galaxy A35/Galaxy A55 (příklad: Galaxy A35 používá stejný čip jako Galaxy A54, Exynos 1380), Samsung se pravděpodobně omezí na modely Galaxy A vydané v roce 2024 a později.

Pokud vás Galaxy AI zajímá detailněji, rozebrali jsme detailně to, co umí, v samostatném článku. A v případě, že vás zajímá umělá inteligence obecně, jistě si nezapomeňte pročíst naše podrobné porovnání toho, co umí ChatGPT, Gemini a Copilot. Dobrou zprávou navíc je, že funkcí umělé inteligence můžete využívat de facto v jakémkoli telefonu s Androidem, jak jsme si demonstrovali v tomto návodu.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A55 256 + 8 GB Rozměry 161,1 × 77,4 × 8,2 mm , 213 g Displej Super AMOLED, 6,6" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Samsung Exynos 1480 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 1:37 hodin