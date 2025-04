Oblíbený Samsung Galaxy A55 dostává aktualizaci na One UI 7. Má to ale háček

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jak upozornil sammobile.com přímo na základě informací z oficiálního fóra značky pro Jižní Koreu, Samsung zpřístupnil One UI 7.0 Beta Program s Androidem 15 pro jeden z nejoblíbenějších telefonů střední třídy, Galaxy A55. Update přitom přichází několik týdnů poté, co společnost oznámila, že zpřístupní beta program One UI 7.0 více telefonům.

Co přináší One UI 7.0?

One UI 7 přitom přináší funkce umělé inteligence a zjednodušené ovládání. Těšit se lze na nový systém notifikací, jenž umožňuje snadný přístup k nejdůležitějším funkcím a aplikacím přímo ze zamčené obrazovky telefonu. Mezi novinky patří třeba funkční lišta Now Bar, na níž se zobrazí aktuální aktivity v různých aplikacích (např. Tlumočník, Hudba, Záznam zvuku, Stopky apod.). One UI 7 také zvýrazňuje nejdůležitější prvky a nástroje ovládání telefonu, odbourává vizuální chaos a rušivé prvky. Uživatelé se budou moci těšit na zjednodušenou domovskou obrazovku, přepracované widgety a již zmíněnou novou podobu zamčené obrazovky.

Přepracování se dočkal i uživatelský systém fotoaparátu, zejména při používání pokročilejších funkcí a nastavení. Tlačítka, další ovládací prvky i fotografické režimy jsou k dispozici v nové podobě, díky níž se důležité funkce snáze hledají a uživatel lépe vidí, jak bude výsledná fotografie nebo videozáznam vypadat. Jak Samsung doplňuje, zjednodušilo se také manuální nastavení fotografických parametrů v pokročilých režimech Pro a Pro Video, abyste se mohli soustředit čistě na záběr a kompozici. Při natáčení v režimu Pro Video je navíc k dispozici nový a výrazně plynulejší způsob zoomování.

Beta One UI 7.0 je aktuálně pro Galaxy A55 dostupná v Jižní Koreji, ale dá se očekávat, že v dalších dnech a týdnech bude k dispozici i na další významných trzích.

