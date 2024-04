Funkce VPN v Google One končí. Víme proč

Server androidauthority.com upozornil na fakt, že se Google rozhodl ukončit provoz funkce VPN u jeho služby Google One. Firma uživatele služby informovala skrze e-mail, v němž sice Google neuvádí přesné datum konce služby, ovšem stojí v ní, že funkce bude postupně ukončena „později v tomto roce“.

Google přitom spustil VPN u Google One jako alternativu k dalším populárním virtuálním privátním sítím typu Nord VPN a Express VPN, přičemž je k dispozici u všech předplatných Google One, včetně toho nejlevnějšího aktuálně v akci dostupného za 14,99 Kč na měsíc.

VPN by Google One is shutting down for good https://t.co/rL9mJKzrOJ