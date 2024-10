Vyzkoušeli jsme NordVPN: proč se vyplatí sázka na VPN a jaké benefity přináší?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Neustále všude slyšíte o nutnosti používat VPN (zkratka pro „Virtual Private Network“, tedy virtuální privátní síť), ale nejste si jisti, co to vlastně znamená a proč byste ji měli využívat? Možná jste se setkali s tím, že VPN využívají nelegální skupiny k šifrování své online aktivity, ale ve skutečnosti má VPN mnoho naprosto legálních a legitimních využití. A právě na tato využití se dnes zaměříme v našem pohledu na službu NordVPN, která patří k těm vůbec největším a nejznámějším svého druhu.

Vyzkoušeli jsme NordVPN, jaké benefity přináší?

Co je vlastně VPN a k čemu ji využít?

Začneme tím nejdůležitějším, a to zodpovězením otázky, „co vlastně VPN je“. VPN (Virtual Private Network) je technologie, která vytváří šifrované spojení mezi vaším zařízením a internetem, čímž poskytuje soukromí, bezpečnost a anonymitu. Existuje několik důvodů, proč byste měli chtít používat VPN v běžném životě:

Zvýšení soukromí: VPN šifruje veškerý váš internetový provoz, což ztěžuje odposlouchávání a sledování vašich aktivit třetími stranami, jako jsou poskytovatelé internetu, hackeři nebo vládní agentury. VPN oceníte i v případě, kdy se připojujete k nezabezpečeným Wi-Fi sítím, například ve vlaku či autobuse. Při připojení na nezabezpečené veřejné Wi-Fi sítě jste více zranitelní vůči útokům hackerů. VPN pomáhá ochránit vaše data před krádeží. Ochrana soukromí před sledováním: VPN skryje vaši skutečnou IP adresu a nahradí ji IP adresou serveru VPN, což ztěžuje sledování vaší online aktivity a identifikaci vaší polohy. Používáním VPN můžete snížit možnost, že inzerenti budou sledovat vaši činnost a cílit na vás personalizovanou reklamu. Zvýšení rychlosti: VPN chrání před omezením šířky pásma, čímž můžete dosáhnout vyšších rychlostí při ukládání do vyrovnávací paměti.

Záměrně jsme vynechali možnost přístupu k blokovanému obsahu na základě restrikcí, například geolokačních – ano, i to VPN umí, ovšem vždy musíte respektovat to, co poskytovatel dané služby uvádí. Pokud však za službu platíte a chcete si kupříkladu jen přečíst článek na webu, který blokuje návštěvníky z ciziny, může vám VPN posloužit, pokud daný poskytovatel přístup skrze VPN přímo nezakazuje.

Reálně tedy můžete VPN využít při cestování, kdy jsou v rámci různých zemí různé restrikce na obsah, který si můžete na internetu zobrazit. Velkým pomocníkem jsou i již zmíněné nezabezpečené Wi-Fi sítě, které jsou doslova otevřenou cestou pro všechny hackery, kteří by mohli chtít odcizit vaše citlivé údaje. Pokud vás navíc štve personalizovaná reklama, která mnohdy nejde vypnout, i zde najde VPN svoje využití. Jak je tedy vidno, VPN ocení i běžní uživatelé, kteří internet nevyužívají k ničemu nelegálnímu.

I když existují VPN sítě zdarma, jak to tak bývá, ne vše, co je zdarma, musí být zrovna ideální, zvláště když se bavíme o službě, která má zabezpečit váš provoz na internetu. Pokud budete hledat placenou alternativu s opravdu dobrým hodnocením, která podporuje zařízení napříč platformami, dozajista narazíte na službu NordVPN. A právě na tu se v dnešním pohledu zaměříme.

Proč zrovna NordVPN?

Už víme, proč se VPN vyplatí, ovšem ne všechny služby nabízejí bohaté pokrytí různých platforem. Pokud chcete chránit svůj provoz na internetu, dost pravděpodobně budete chtít chránit jak svůj mobilní telefon, tak také notebook, tablet, pracovní počítač nebo pracovní smartphone. V tomto ohledu je NordVPN připravena více než dobře, je totiž multiplatformní – svoji aplikaci nabízí pro Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Android TV, tvOS, ale existuje i jako doplněk pro prohlížeč Google Chrome, Firefox a Edge. Stále jsme nenašli vaše zařízení? Nakonfigurovat můžete manuálně i další zařízení, například Amazon Firestick, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, Raspberry Pi, Chromebooky, Chromecast, Kindle Fire nebo třeba Oculus Quest. V takovém případě stačí vhodně nakonfigurovat váš modem, který sdílí již internet, který je chráněný pomocí VPN služby NordVPN.

Velkou výhodou je, že NordVPN má extrémní množství aktivních VPN serverů, konkrétně se bavíme o více než 6 400 serverech ve více než 110 zemích po celém světě a oproti konkurenci nabízí vyšší přenosové rychlosti. Skrze jeden účet může být v jednu chvíli chráněno až 10 zařízení, které si vyberete. K šifrování provozu NordVPN využívá moderní a prakticky neproniknutelný AES-256. Nyní můžete získat předplatné se slevou zhruba 70 %.

Funkce navíc

Velkým benefitem NordVPN je i služba Threat Protection Pro, která na pozadí neustále kontroluje provoz a eliminuje různé trackery, malware a závadné soubory, které by se jinak mohly dostat do vašich zařízení. Služba navíc dokáže odhalit podvodné e-shopy a upozornit na ně v reálném čase, NordVPN se s touto službou umístila na 3. místě v testu podvodných webů od AV Comparatives (nezávislá antivirová testovací laboratoř z Rakouska). Služba je v rámci předplatného Plus (a vyšších) zdarma, stačí ji pouze povolit v nastavení.

Zajímavá je i funkce Meshnet, která umožní vytvořit vlastní zabezpečenou síť pro sdílení souborů. Po nastavení funguje Meshnet připojením zařízení napřímo. Díky tomu se Meshnet skvěle hodí pro činnosti, které vyžadují vysokou rychlost, nízkou latenci a pokročilé zabezpečení – činnosti jako sdílení souborů nebo hraní pro více hráčů bez zpoždění. Služba je v rámci předplatného tarifu Plus (a vyšších) zdarma.

Víte, co je Dark Web? Asi jste už o Dark Webu slyšeli v nějaké souvislosti s nelegálním obsahem, který může zahrnovat i vaše osobní data, která jsou na podobných místech běžně obchodovatelnou komoditou. Je veřejným tajemstvím, že Dark Web tvoří valnou většinu celého internetu. NordVPN vás na podobné úniky může v reálném čase upozornit, čímž vás motivuje k aktivaci dvoufaktorového ověření a samozřejmě ke změně hesla. I služba Dark Web Monitor je zdarma v rámci předplatného tarifu Plus (a vyšších) a i tato služba může běžet na pozadí, bez vašeho přičinění – postačí ji jen aktivovat.

Zmínit musíme také funkci Dedicated IP, tedy vyhrazenou IP adresu/statickou IP adresu. To je funkce, za kterou je u poskytovatelů většinou nutné zaplatit. Statická IP adresa je adresa, která patří jen a pouze vám a nemůže ji v danou chvíli používat nikdo jiný. V rámci NordVPN můžete získat již zmíněnou vyhrazenou IP, což funguje tak, že se vaše připojení zašifruje skrze servery NordVPN a následně není IP adresa sdílena s dalšími uživateli. Tato funkce je placená navíc, tedy nad rámec tarifu, ceny jsou však velmi přijatelné.

Když už chráníte svůj provoz na internetu, určitě vás napadne, zda je možné chránit i soubory. Ano, díky NordLocker. V rámci bezplatné verze nabízí NordVPN 3 GB úložiště, v rámci prémiové verze za poplatek můžete uložit až 2 TB dat (na výběr z tarifů 500 GB a 2 TB). Navíc, v rámci tarifu Complete a Ultra nabízí NordVPN 1 TB úložiště zdarma.

Pokud se na internetu objevuje příliš mnoho vašich soukromých údajů, můžete využít i nadstandardní služby Incogni, což je platforma, se kterou NordVPN spolupracuje. Za měsíční poplatek může Incogni jednat vaším jménem a oslovit různé poskytovatele, kde se nacházejí vaše osobní údaje, se žádostí o jejich smazání, na což máte nárok. Díky této službě tak můžete značně omezit vaši digitální stopu, která se v čase objevila na různých webových stránkách. V rámci tarifu Ultra je služba zdarma.

Zmíníme také NordPass, což je virtuální trezor vašich hesel. Vám následně stačí, abyste si zapamatovali administrátorské heslo, které vám zpřístupní trezor se všemi hesly, a to napříč platformami, kde máte NordVPN nainstalovaný.

Jak NordVPN ovládat?

NordVPN jsme vyzkoušeli na systému macOS, iOS i Androidu, abychom zjistili, jak náročné je VPN aktivovat – asi vás nepřekvapí, že to není nic složitého. Aplikaci stačí nainstalovat a podrobný průvodce vás navede tím, co vše je nutné povolit – všechny systémy vás požádají o heslo (PIN), aby mohla být VPN aktivována. VPN samozřejmě funguje jak přes Wi-Fi, tak také přes mobilní data. Pokud chcete, abyste byli skrze VPN chráněni nonstop a nechcete stahovat žádné aplikace, existuje možnost, stačí, když správně nastavíte váš router na základě instrukcí na webu. V tento moment sice přijdete o možnost rychlého přepínání mezi destinacemi, ale nastavení je rovněž velmi snadné a zabere maximálně pár minut vašeho času.

Pokud využijete aplikaci, dočkáte se přehledného prostředí. Například na macOS se vám zobrazí mapa světa s tečkami, které znázorňují VPN servery různě po světě. Stačí kliknout a rázem se přesunete například do USA nebo třeba do Bolívie. Pokud vám nejde o to změnit lokaci, ale chcete najít nejlepší server pro stahování (tedy nejrychlejší server), stačí kliknout na rychlého zástupce a NordVPN za vás vybere nejrychlejší dostupný server. Vše je velmi intuitivní a přehledné.

Naprosto identicky funguje aplikace pro iOS a Android – stačí nainstalovat, povolit připojení skrze VPN a následně vybrat vhodnou lokaci. Výhodou je, že NordVPN můžete nastavit tak, že se připojí automaticky, bez vašeho přičinění a chráněni tak budete ihned poté, co spustíte webový prohlížeč.

Za kolik?

NordVPN je nejvýhodnější při dvouletém předplatném, kdy můžete ušetřit až 70 % a získat 3 měsíce zdarma. V takovém případě vyjde jeden měsíc na 3,59 eura, a to pokud zvolíte tarif Basic. Pokud chcete navíc i prémiové funkce zabezpečení, nabízí se tarif Plus, který měsíčně vyjde na 4,49 eura. Špičkový tarif Premium, navíc s 1TB prostorem pro šifrované úložiště, vyjde na 5,49 eura měsíčně při dvouletém kontraktu. Zvolit můžete i jednoletý úvazek, nebo dokonce měsíční, ovšem v takovém případě přijdete o významnou slevu.