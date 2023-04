Funkce Najdi moje zařízení pro Android by mohla fungovat i s vypnutým telefonem

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Praktická funkce Najdi moje zařízení (v originálním anglickém znění Find My Device) by se podle 91mobiles.com, který spolupracuje s Kubou Wojciechowským, mohla dočkat zásadního vylepšení. Na rozdíl od iOS totiž v současnosti nefunguje v případě, že je telefon vypnutý, což by se ale mohlo brzy změnit.

💦 Leak: Google is working on a device-finding feature for future Pixel phones that works even when the phone is turned off, akin to iPhones. More details: https://t.co/LkdexHCi0G — Kuba Wojciechowski :3 (@Za_Raczke) April 6, 2023

Funkce, která bude na začátku dostupná minimálně u Pixelů, má nést označení (alespoň pro Pixely) Pixel Power-off Finder, tedy v překladu vyhledávač vypnutých Pixelů. Google navíc podle Kuby W. pracuje na vybudování sítě, která by kromě telefonů obsahovala například i vlastní chytré přívěsky s UWB. Zdrojový kód v Androidu 14, na který se Wojciechowsky odkazuje, naznačuje, že by (z pochopitelných důvodů) zůstal čip Bluetooth aktivní i v případě, že je zařízení vypnuté, čímž by bylo možné po určitou dobu telefon stále dohledat.