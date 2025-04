Fotovýbava Pixelů 10 bude celkově lepší, ale zároveň i horší, než jsme čekali

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Smartphony Pixel dlouhodobě patří ke špičce v oblasti fotografie a videa a dá se očekávat, že Google se pokusí tento úspěch zopakovat i u chystané řady Pixelů 10. Ta má být zajímavá i tím, že o výrobu čipsetů se tentokrát postará TSMC, nikoliv Samsung. To, jak dobrá by mohla být fotovýbava chystaných Pixelů 10, naznačil server Android Authority (viz androidauthority.com), který tvrdí, že má exkluzivní informace ohledně podrobných specifikací.

Velkou novinkou má být nasazení teleobjektivu, na který jsme zvyklí u Pro modelů (včetně obou velikostí u řady Pixelů 9 Pro), avšak nově by měl být k dispozici i u „základního“ Pixelu 10. Zdá se ale, že nasazení teleobjektivu u tohoto modelu, který tak v oblasti složení fotoaparátu dožene například základní model vlajkové řady Galaxy S (který teleobjektiv má již několik let), bude mít i negativní aspekt.

Pixel 9a Pixel 9 Pixel 10 Pixel 10 Pro + Pro XL Pixel 9 Pro + Pro XL Hlavní snímač Samsung GN8 50 Mpx 1/1,95" Samsung GNV 50 Mpx 1/1,31" Samsung GN8 50 Mpx 1/1,95" Samsung GNV 50 Mpx 1/1,31" Samsung GNV 50 Mpx 1/1,31" Ultraširokoúhlý objektiv Sony IMX712 13 Mpx 1/3,1" Sony IMX858 48 Mpx 1/2,55" Sony IMX712 13 Mpx 1/3,1" Sony IMX858 48 Mpx 1/2,55" Sony IMX858 48 Mpx 1/2,55" Teleobjektiv - - Samsung 3J1 11 Mpx 1/1,3" Sony IMX858 48 Mpx 1/2,55" Sony IMX858 48 Mpx 1/2,55" Selfie Sony IMX712 13 Mpx 1/3,1" Samsung 3J1 11 Mpx 1/1,3" (automatické ostření) Samsung 3J1 11 Mpx 1/1,3" (automatické ostření) Sony IMX858 48 Mpx 1/2,55" (automatické ostření) Sony IMX858 48 Mpx 1/2,55" (automatické ostření)

Primární snímač a ultraširokoúhlý objektiv mají být totiž převzaty z cenově dostupnějšího Pixelu 9a. Obecně vzato by se jednalo o zhoršení, například co se týče fyzické velikosti senzorů. U Pixelů 10 Pro má být pak hardware fotovýbavy kompletně zachován, viz tabulka s parametry. Výsledné fotografie by každopádně i tak mohly projít velkou změnou, protože by měl mít Google Tensor G5 zcela novou ISP jednotku zodpovědnou za zpracování obrazu. Google je totiž, stejně jako Apple, expertem na „vydolování“ maxima i ze starších/menších snímačů, a to nejen díky ISP, ale také chytrým algoritmům a softwaru obecně.