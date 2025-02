Vybrali jsme TOP 5 vlastností špičkově vybaveného Viva X200 Pro

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Vlajkové Vivo X200 Pro se řadí mezi nejlepší fotomobily dneška, kromě toho však nabízí další benefity, díky kterým si novinku jistě oblíbíte. Kterých pět vlastností oslovilo redakci mobilenet.cz?

Vivo X200 Pro má vynikající teleobjektiv, co ten zbytek? (RECENZE)

Design, který si necháte líbit

V poslední době se výrobci zuby nehty snaží odlišit od konkurence, a to nejen modulem fotoaparátů. Vivo je s modelovou řadou X velmi dobře rozpoznatelné, nejinak je tomu i u modelu X200 Pro. Dominantou zadní strany je obrovský kruhový fotomodul s efektním rámováním. Díky vycentrování se telefon na podložce nijak neviklá, což oceňujeme. Většina jistě ocení, že broušené hliníkové rámečky nepřitahují otisky prstů. Zadní strana je skleněná, sametová a vypadá opravdu perfektně.

Vivo X200 Pro zachovalo výrazný kruhový fotomodul

Vivo X200 Pro však rozhodně není z cukru, pyšní se certifikací IP68. Díky tomu se nemusíte obávat vzít novinku na bazén nebo třeba na pláž k moři, veškeré nečistoty snadno opláchnete pomocí vody z kohoutku.

Displej, který vás oslní

Dominantou přední strany je displej, a ten se Vivu opravdu povedl – mnoho recenzentů, včetně naší redakce, se shodlo na tom, že jde o jeden z nejlepších panelů dneška. Jedná se o 6,78" LTPO AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí, která může poklesnout až na 0,1 Hz, čímž se optimalizuje výdrž baterie. Nechybí ani certifikace Dolby Vision a HDR10+, stejně jako Widevine L1. Panel je zaoblený po všech stranách, efektně se svažuje směrem k rámečkům zařízení, díky čemuž připomíná oblázek. Displej kryje odolné sklo Armor Glass, které je dle slov výrobce až 11× odolnější než u předchozí generace.

Maximální jas displeje činí až 4 500 nitů, špičkový je i minimální jas, který neoslňuje ani v naprosté tmě. Díky potřebným certifikacím si užijete skvělý obraz například i při sledování filmů na Netflixu (ten považuje Vivo X200 Pro za kompatibilní zařízení), stejně tak HDR obsah na YouTube.

Fotovýbava pod taktovkou Zeiss

Vivo X100 Pro patřilo k těm vůbec nejlepším fotomobilům, a tak se není čemu divit, že model X200 Pro na tuto tradici navazuje, včetně věhlasné optiky Zeiss. Sestava zadních fotoaparátů zahrnuje 50Mpx hlavní snímač, 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 200Mpx teleobjektiv s 3,7násobným přiblížením. Právě teleobjektiv umí doslova zázraky, a to za všech světelných podmínek, které si umíte představit.

Vivo X200 Pro vsadilo na velký senzor s clonovým číslem f/2,7, což znamená, že i v noci za umělého osvětlení zvládnete pořídit skvělé portréty. Teleobjektiv se navíc využívá i k pořizování makrofotografií, opět ve špičkové kvalitě. Perfektní práci samozřejmě odvádí i 50Mpx hlavní snímač a ultraširokoúhlý snímač.

Výkonu na rozdávání

Vivo X200 Pro je osazeno procesorem MediaTek Dimensity 9400 s 3nm výrobní technologií – doprovází jej navíc štědré 512GB úložiště UFS 4.0 a 16 GB RAM LPDDR5X. I přes opravdu špičkový výkon je procesor velmi efektivní, nedochází k žádnému zahřívání, a to dokonce ani při benchmark testech. Bez ohledu na to, co s telefonem plánujete dělat, nedostatkem výkonu rozhodně trpět nebudete – pro Vivo X200 Pro nejsou výzvou ani ty nejmodernější AAA herní tituly, ale ani střih videa.

Velkolepý návrat ultrazvuku

Pomyslná třešnička na dortu se vztahuje k displeji – jde samozřejmě o návrat ultrazvukové čtečky otisků prstů, kterou Vivo naposledy použilo u modelu X80 Pro. Čtečka se nachází výše než v případě běžnějších optických čteček, což je vzhledem k velikosti zařízení skvělé – prst, obvykle palec, padne na místo čtečky naprosto instinktivně. Ultrazvuková čtečka přináší mnoho výhod – je rychlejší, přesnější, nevadí jí vlhké či mokré prsty.

Ultrazvuková čtečka otisků prstů jednoznačně patří k vlajkovým smartphonům, máme tedy radost, že ji Vivo reinkarnovalo. V nastavení si můžete vybrat i z několika různých animací, které se při rozpoznávání otisku zobrazí, a odemknout zařízení můžete i v případě plně pohaslého displeje.