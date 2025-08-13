Recyklace až do posledního ohybu. Fairphone ukázal udržitelné nabíječky a kabely

Jak upozornila gsmarena.com, nizozemská značka Fairphone, jež se soustředí na modularitu, opravitelnost a udržitelnost, uvádí nové USB-C kabely ve verzích USB 2.0 a USB 3.2. Oba typy obsahují 100 % recyklovanou měď a plasty, odolají až 70 000 ohybům a jsou nabízeny s 3letou zárukou. USB 2.0 kabel je dostupný v délkách 1 m za 19,95 € (cca 490 Kč) a 2,5 m za 24,95 € (cca 610 Kč). USB 3.2 kabel (1 m) pak stojí 34,95 € ( cca 850 Kč) a umožňuje přenos obrazu až v 8K. Obě verze přitom podporují širokou škálu rychlonabíjecích protokolů, včetně PD 3.1, EPR, PPS a QC4+.
Nové nabíječky Fairphone pak přinášejí výkon 30 W a 65 W. 30W verze s jedním USB-C podporuje PD 3.0, PPS 3.3, QC 3.0, Samsung AFC a Huawei FCP a vyjde na 24,95 € ( přibližně 610 Kč). Výkonnější 65 W nabíječka pak nabízí už dva porty USB-C a také jedno USB-A, podporuje přitom stejné protokoly plus MediaTek PE+ 2.0. Obě nabíječky využívají 100% recyklované plasty a kov, cena 65 W verze ale zatím nebyla zveřejněna.
Jaká je filozofie Fairphonu?
Celá filozofie firmy je založena na tzv. udržitelnosti. To začíná už výběrem surovin, které například nesmějí pocházet z oblastí, kde jejich těžba zbytečně poškozuje životní prostředí. Pro uživatele je pak důležitější, že by jim telefon měl vydržet co nejdéle. Toho má být dosaženo snadnou opravitelností a velmi dlouhou dobou, po kterou mobil dostává aktualizace (například právě Fairphone 5 má slíbených 10 let aktualizací). Společnost se tak snaží oslovit ekologicky smýšlející zákazníky, kterým vadí plýtvání v podobě neustálého pořizování nových přístrojů z důvodů morálního zastarávání nebo nemožnosti levných oprav.