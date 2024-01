Facelift Pixelů 8? Nová barva a mezi funkcemi i teploměr

Google se po pár měsících rozhodl zřejmě rozpohybovat prodeje současných modelů Pixel 8 a Pixel 8 Pro, když představil menší facelift, který se týká nejen zevnějšku, ale především vnitřku. Začněme onou novou barevnou variantou, kterou Google pojmenoval jako zelená Mint a přináší svěží vzhled a méně tradiční odstín, který na telefonech příliš často nevídáme.

Kromě zevnějšku se Google zaměřil také na vnitřek telefonu, avšak hardware se samozřejmě nemění. Pixely 8 jsou tak schopnější po stránce softwaru. V prvé řadě se naučily měřit tělesnou teplotu. Postačí jen naskenovat oblast na vašem čele. Naměřenou teplotu lze snadno dostat například do aplikace Fitbit.

