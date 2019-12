Facebook má smělé plány. Chce vlastním operačním systémem konkurovat Androidu

V současnosti je trh s mobilními operačními systémy jasně rozdělený. Máme zde naprosto dominantní Android od Googlu, následovaný iOS, který najdeme výhradně v iPhonech. V základních přístrojích se pomalu prosazuje do budoucna nadějný KaiOS. Do party by se ráda velmi aktivně zapojila společnost Facebook, která dle theinformation.com na vývoji svého systému již delší dobu pracuje. Zajímavé je, že nad celým projektem bdí Mark Lucovsky, který dříve pracoval pro Microsoft a například má na svědomí Windows NT.

Nový OS by se měl v nejbližších letech prozatím objevit například na platformách VR a AR. Skloňují se brýle Oculus, nebo chytrá obrazovka Portal, do které by v rámci konkurenčního boje Facebook rád dosadil vlastní operační systém. Přibližně za tři roky má Facebook v plánu odhalit své brýle s rozšířenou realitou (AR) a i v nich se má nacházet systém od Facebooku.

V souvislosti s ambicemi Facebooku nelze nepřipomenout, že obdobný pokus tu před několika lety byl. Tehdy si Facebook připravil vlastní nadstavbu systému Android zvanou Facebook Home a současně i telefon pod hlavičkou HTC zvaný First.