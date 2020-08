Epic Games škádlí Apple. Uspořádá herní turnaj s hashtagem #FreeFortnite

Herní vydavatel Epic Games v současnosti zbrojí proti Applu, vůči jehož praktikám monetizace ve virtuálním obchodu App Store se ohradil. Při této příležitosti vyhlásil herní turnaj, který se bude konat 23. srpna a kde hráči mohou soutěžit o „anti-Apple“ ceny. Mezi nimi najdete zařízení jako herní notebook značky Alienware, Samsung Galaxy Tab S7, OnePlus 8 nebo konzole PlayStation 4 Pro a Xbox One X.

All of your friends. Fabulous prizes. And one bad apple. We’re droppin the #FreeFortnite Cup on August 23.



Check out our blog for full info: https://t.co/BFpiMQoWID