Majitelé OnePlus 8 (Pro) si brzy zahrají Fortnite v 90 FPS

Čínský výrobce OnePlus přináší ve spolupráci s herním studiem Epic Games podporu hraní v 90 snímcích za sekundu u populárního titulu Fortnite. Novinka bude brzy dostupná pro vlajkové modely OnePlus 8 a OnePlus 8 Pro.

Yes, you got that right. We've partnered with @FortniteGame to make 90 FPS available. A new level of smoothness in mobile gaming, and there's no other smartphone that does it. Enjoy. #OnePlusBrings90FPS