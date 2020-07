Jedna z nejslavnějších závodních značek historie se konečně podívala na mobilní zařízení. Jak asi čekáte, dost se zjednodušovalo. Otázkou zůstává, zda k tomu došlo na správném místě.

Proti zjednodušování nemám vůbec nic. Naopak chválím přístup, kdy se autoři snaží přijít na kloub tomu nejzákladnějšímu principu, který tvoří nejzábavnější část hry, a právě na něj dají důraz tím, že odhodí vše ostatní. Ve světě mobilních her jako by se však udál zcela jiný posun. Do popředí se nedostává zjednodušení pro maximální zábavu, ale zjednodušení za účelem nejvyššího zisku. A Forza Street je toho krásným důkazem.

Forza Street – videorecenze

V této mobilní verzi jedné z nejslavnějších závodních značek usednete za volant, kterým ale nemůžete otáčet. Podobně i devátý Asphalt umožnil samořízení, ale aspoň šel vypnout a i tak jste tažením prstu mohli občas zatočit. Tady není ani to. Celé řízení auta se smrsklo na tisknutí tlačítka pro akceleraci, které musíte ve správný okamžik pustit a následně zase stisknout. Odmyslete si hezkou grafiku a máte z toho primitivní postřehovou hříčku jak z dílny Ketchapp.

Pak samozřejmě přichází na řadu auta. Microsoft zde myslí na základní lidskou potřebu „vlastnit vše“, celá hra se tak točí okolo odemykání a vylepšování aut. Na pravý tuning ale zapomeňte, i to bylo abstrahováno, a tak prostě utrácíte peníze a vylepšovací karty, které vám zvyšují hodnocení. Nuda.

Zbývá tedy sbírání aut. Microsoft alespoň nešetřil na licencích a nechybí tu snad žádná důležitá značka nebo ikonický sporťák. Samozřejmě, odemčení těch legendárních je bez placení skutečnými penězi skoro nemožné. Velkým zdržením také je, že se auta dělí do několika kategorií a abyste mohli závodit na všech tratích, musíte vlastnit a vylepšovat vícero aut. Kdyby to ospravedlnili alespoň jinou hratelností, snad bych si ani nestěžoval. Nehledě na to, že pro hraní staromódně utrácíte energii.

Grafické zpracování není marné a auta jsou dostatečně detailní, i když vám hra dovede telefon dost rozpálit. Nedostatek hratelnosti je trochu vykoupen povedenou akční kamerou, díky které se na závody alespoň dobře dívá.

Mobilní Forzu tak nemůžu doporučit hráčům, ale maximálně tak sběratelům, kteří se chtějí kochat pěknými auty a vše co jsem tu řekl jim vůbec nevadí.

Stáhnout Forza Street