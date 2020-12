Ve Fortnite je nyní k dispozici Black Panther a další postavy z Marvel světa

Ve Fortnite je nyní k dispozici nový balíček, díky kterému můžete získat Captain Marvel a Taskmastera. Balíček se jmenuje Marvel Royalty & Warriors Pack a koupíte ho za 689 korun.

Společnost Epic Games naznačila, že by se Black Panther mohl ve hře objevit v pondělí ráno. Film vydělal 1,35 miliardy dolarů po celém světě, včetně neuvěřitelných 700 milionů dolarů na domácím trhu.

Wakanda Forever.



Complete the new Wakanda Forever Quests and earn the Wakandan Salute Emote for free! pic.twitter.com/NLByKF5TiR