Apple chce po Epic Games náhradu škod a společnost zažaloval

Fotografie: Fortnite

Spor mezi Epic Games, společností stojící za hrou Fortnite, a Applem nadále graduje. Pro přehled uveďme, že vše odstartovala společnost Epic Games, která odmítla respektovat podmínky AppStore a ve zmíněné hře nabízela možnost obejít platební bránu Applu. S tím samozřejmě Apple nesouhlasil a hru ze svého obchodu s aplikacemi smazal. To se nelíbilo Epic Games a podal na Apple žalobu. Podrobně se celé situaci věnoval v nedávné reportáži kolega Petr Vojtěch.

Žalobu Apple nenechal bez odezvy a jak uvádí cnbc.com, podal na Epic Games žalobu také. V ní Apple uvádí to, co jsme si řekli již výše. Epic Games porušilo podmínky obchodu AppStore, když nasadilo svůj vlastní platební systém. Apple ale dále uvádí, že ačkoliv se Epic Games pasuje do role novodobého Robina Hooda, jde ve skutečnosti o společnost s hodnotou několika miliard dolarů, která pouze nechce nic platit za služby a možnosti, které ji v tomto případě zprostředkovával obchod AppStore. Apple vzniklou škodu vyčíslil na 600 miliónů dolarů. Jak se bude situace vyvíjet bychom se měli dozvědět koncem měsíce, kdy je u kalifornského soudu naplánováno další jednání.

