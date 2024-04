Ekosystém „dohledatelnosti“ Find My od Googlu dostává očekávaný upgrade

Google během loňské keynote Google IO oznámil velké vylepšení v rámci platformy Find My Device neboli Najdi moje zařízení, tedy ekosystému „dohledatelnosti“, do něhož měla přibýt také plná podpora chytrých přívěsků a pokročilejšího nastavení vyhledávání. Bohužel až doposud k masovému spuštění této praktické funkce nedošlo, někteří uživatelé však hlásí, že se novinka, kterou má Apple v rámci svého ekosystému již několik let, konečně objevila i v jejich telefonech s Androidem.

Platforma Najdi moje zařízení je již delší dobu schopna pomoci uživatelům, kteří ztratili jejich drahocennosti, například smartphone či chytré hodinky. Na adekvátní implementaci dohledávání chytrých přívěsků i širší možnosti nastavení se však doposud čekalo kvůli Applu, který údajně zase čekal na vybudování nového sdíleného bezpečnostního standardu, aby nebylo možné pomocí přívěsků sledovat nic netušící uživatele. Nyní, když je v rámci beta verze iOS 17.5 možné rozpoznat všechny chytré přívěsky, tedy i ty, které nejsou od Applu (ani nedisponují certifikací Find My), pomalu spouští tuto funkci i Google.

Seems like Google has started rolling out the Find My Network with Google Play Service beta version 24.12.14



It's enabled for me without turning on any kind of flags. #Google #Android pic.twitter.com/WcxXMlPsLE