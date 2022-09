Ekologické trasy už se chystají do Google Map i v Česku

Fotografie: Google

Když se motoristé začali navigovat pomocí GPS, obvykle měli na výběr mezi dvěma alternativami: nejrychlejší a nejkratší trasou. Postupem času se k tomu přidala dynamická navigace pomocí aktuálního dopravního zpravodajství, která umožňuje měnit trasu tak, aby se řidič nedostal do zácpy způsobené provozem nebo uzavírkou či nehodou. Avšak v poslední době není ani tak důležité, jak rychle trasu ujedeme, ale kolik paliva při tom spálíme. Na to myslel i Google, jeho hlavní prioritou byla ekologie, ale zanedbatelný není přínos pro peněženky řidičů, obzvláště při současných cenách paliv. Ekologické trasy už nějakou dobu využívají řidiči v USA a v Kanadě. Zde už ušetřily půl milionu tun emisí oxidu uhlíku. Samo o sobě je to nicneříkající číslo, které vynikne až přepočtem: stejný efekt by mělo, kdyby z tamních silnic zmizelo 100 tisíc aut.

Nejrychleji, nebo nejúsporněji? Je to na vás.

Takto virtuálně mohou podle Googlu začít auta, respektive jejich zplodiny, „mizet“ i ze silnic 40 evropských zemí včetně České republiky. Po aktualizaci zde Google Mapy začnou nabízet na výběr hned ze tří tras: nejrychlejší, nejkratší a nejekologičtější, pokud se zároveň nekryje s tou rychlou. Stačí několik klepnutí a můžete si prohlédnout relativní úsporu paliva a časový rozdíl mezi oběma trasami a vybrat si tu, která vám nejlépe vyhovuje. Chcete vždy zvolit nejrychlejší trasu, ať se děje cokoli? Tato možnost v Mapách zůstane.

Na palivu záleží

Nejúspornější trasa se bude lišit podle toho, jaký typ motoru máte. Například vznětové motory jsou obvykle účinnější při vyšších rychlostech než benzinové nebo plynové motory, zatímco hybridní a elektrická vozidla mají lepší výkon v provozu s možností zastavení a rozjezdu.

Novinkou je volba pohonu automobilu. Vedle nafty a benzínu nechybí ani hybrid a čistě elektrická auta.

Tato technologie je možná díky poznatkům Národní laboratoře pro obnovitelnou energii (NREL) amerického ministerstva energetiky a údajům Evropské agentury pro životní prostředí. Propojením těchto informací s trendy v jízdě v Mapách Google bylo možné vyvinout pokročilé modely strojového učení vyškolené na základě nejoblíbenějších typů motorů v daném regionu.

Uváděné příklady ukazují úsporu paliva, která může dosáhnout pětiny nebo třetiny celkové spotřeby, a to výměnou za pár minut času navíc. Neméně důležitý však bude globální přínos: Google tvrdí, že funkce má potenciál ušetřit tolik paliva, jako by přestalo jezdit 200 tisíc aut.