Chytrá domácnost ve vaší dlani. Zkuste aplikaci SmartThings

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Chytrých spotřebičů a zařízení v domácnostech rychle přibývá. To ale také znamená, že uživatelé hledají snadný způsob, jak celou tuto plejádu zařízení jednoduše a intuitivně ovládat. Pro ty (ale nejen pro ně), kdo takové zařízení našli třeba čerstvě pod stromečkem, je ideálním řešením aplikace SmartThings od Samsungu. Ta pracuje se zařízeními od více než 280 výrobců.

Různá chytrá zařízení pro takzvanou chytrou domácnost u mnohých uživatelů doslova zdomácněla. A letošní vánoční svátky k tomu jistě přispěly, když řada uživatelů pod stromečkem našla různá zařízení, která mají za úkol učinit jejich domov trochu chytřejším.

Aby ale zařízení v takové domácnosti fungovala, jak mají, a aby byli uživatelé spokojení, roste potřeba je ovládat jednoduše a na jednom místě. Nutnost ovládat každý spotřebič zvlášť v jeho vlastní aplikaci je pro uživatele s jejich rostoucím počtem nejen komplikací, ale zároveň to snižuje možnosti vzájemné spolupráce takových zařízení a automatizace jejich činností. Proto je tu aplikace SmartThings od Samsungu, se kterou uživatelé připojená zařízení snadno ovládnou a přizpůsobí si jejich fungování svým potřebám.

Jedna aplikace, stovky zařízení

SmartThings je celý ekosystém pro chytrá zařízení a zároveň aplikace, kterou si mohou nainstalovat uživatelé mobilních telefonů s operačními systémy Android a iOS. I když se na první pohled může zdát, že aplikace slouží zejména pro ovládání dalších zařízení značky Samsung, například jeho Smart TV, inteligentních kuchyňských spotřebičů značky, nebo třeba chytrých praček a sušiček prádla, ve skutečnosti tomu tak není.

Díky podpoře open-source standardu Matter totiž umí SmartThings spolupracovat snad s tisícovkami zařízení od více než 280 různých značek. Řadu těchto zařízení přitom mohou uživatelé od počátku aktivovat a nastavit přímo v aplikaci SmartThings. Vedle televizorů, reproduktorů, praček, sušiček, myček, ledniček a dalších chytrých zařízení značky Samsung tak lze pomocí aplikace SmartThings ovládat například oblíbené osvětlení řady Philips Hue, zařízení Nest od Googlu nebo některé chytré přístroje nábytkářského řetězce Ikea.

Matter je ale stále poměrně čerstvá záležitost a někdy ho podporují jen nejnovější zařízení daného výrobce, jindy je potřeba aktualizace, nebo nějaký hub, který koncová zařízení se světem standardu Matter propojí (třeba žárovky Philips Hue stále vyžadují svůj hub a ten musí být aktualizován o podporu nového standardu). Proto v rychle se vyvíjejícím světě chytré domácnosti platí, že je často jednodušší ji budovat na ekosystému jednoho nebo několika málo výrobců.

Ovládání hlasem i automatizace

Díky SmartThings mohou uživatelé ovládat zařízení ve své domácnosti nejen prostřednictvím mobilního telefonu, ale i dalších zařízení Samsung, jako jsou tablety nebo chytré televize. A to nejen v samotné aplikaci, kam je potřeba daný přístroj napoprvé připojit pomocí jednoduchého průvodce, ale také pomocí hlasových asistentů Bixby, Asistent Google nebo asistentky Alexa. Aplikace navíc zobrazuje informace o stavu všech zařízení.

Fungování spotřebičů jde v aplikaci také automatizovat. Může to fungovat na základě jasně daných podmínek, třeba že dané spotřebiče provedou konkrétní úkon v konkrétní čas, nebo třeba v rámci rutin. Když se tak například uživatel chystá užít si filmový večer, může v aplikaci nebo hlasovým pokynem spustit sled příkazů, který ztlumí osvětlení, zapne televizi a zatáhne rolety. Zrovna tak může například chytrá domácnost reagovat na konkrétní události, jako je třeba příchod uživatele domů.Ten SmartThings rozpozná třeba podle toho, že se mobilní telefon uživatele připojil do domácí wi-fi sítě. Chytrý vysavač, který se spustil v nastavený čas, tak třeba v případě brzkého příjezdu uživatele domů stihne do své dokovací stanice zaparkovat dřív, než uživatel sám zaparkuje auto v garáži.

V aplikaci SmartThings tak mají uživatelé chytrou domácnost doslova jako na dlani. Se SmartThings odpadá třeba i takové otravné hledání dálkového ovládání od televize, které opět zapadlo kamsi do hlubin gauče. Ale aplikace toho umí mnohem víc a zpříjemní uživatelům spoustu každodenních činností. A dovede je ušetřit i některých stresových chvilek, to třeba díky tomu, že se do SmartThings připojuje i chytrý přívěsek Galaxy SmartTag, který jde využít k lokalizaci téměř čehokoli.