Druhá beta iOS 14 odhalila možnost plateb Apple Pay přes QR kód

Druhá (vývojářská) beta iOS 14, na který jsme se detailně zaměřili v samostatném videu, upozornila na skrytou funkci v aplikaci Wallet. Skrze Apple Pay lze nově provádět platby pomocí naskenování QR kódu. Novinku objevili redaktoři 9to5mac.com, kteří se podělili o informaci o tom, jak bude skenování kódů vypadat v praxi. Uživatelé jednoduše namíří iPhone na QR kód, a zaplatí tak skrze Apple Pay. Platit půjde ovšem i zobrazením kódu na displeji telefonu.

Exclusive: Apple is working on QR Code payments for Apple Pay, iOS 14 code reveals https://t.co/ot7jEsVjIk by @filipeesposito