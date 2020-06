Chystáte se koupit si nový telefon a plánujete za něj utratit více než 20 tisíc korun? Sáhnete po Applu, Huawei či Samsungu? Nebo po novince od Realme? I Realme má totiž zástupce v prémiovém segmentu. Říká mu X50 Pro 5G a chlubí se třeba 6 fotoaparáty nebo Snapdragonem 865. Zatopí věhlasným konkurentům?

Nejrychleji rostoucí značka mobilních telefonů na světě, to je čínské Realme, které se na českém trhu aktivně vyskytuje zhruba půl roku. Za tuto krátkou dobu nás stačilo zásobit již zhruba desítkou telefonů a pomyslným vládcem se stalo Realme X50 Pro 5G. Nabízí nejen Snapdragon 865, ale také velký Super AMOLED displej s 90 Hz, obří 256GB paměť nebo celkem 6 fotoaparátů, kdy čtyři najdete vzadu a dva vpředu. Cena se při zemi rozhodně nedrží a na českém trhu vystoupala na takřka 21 tisíc korun.

Realme X50 Pro – videorecenze

Technické parametry Realme X50 Pro 5G 256 + 12 GB Kompletní specifikace Konstrukce 159 × 74,2 × 9,4 mm , 207 g , konstrukce: klasická Displej Super AMOLED, 6,44" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 865 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,4 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 650 Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce HSPA: 42 / 11,5 Mb/s, LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost květen 2020, 20 789 Kč

Obsah balení

Prodejní krabička zaujme svítivě žlutým odstínem. Uvnitř se kromě telefonu nachází velká koncovka nabíječky, USB kabel a silikonové ochranné pouzdro.

Konstrukční zpracování: originálně a matně

Co Realme rozhodně nelze upřít, je snaha o alespoň částečně originální design, kterého docílí méně obvyklými barevnými variantami. Model X50 Pro můžete mít buď v námi testované oranžovo-měděné, nebo v zelené. Zajímavě vypadá též celá zadní strana, kde Realme vsadilo na matný skleněný povrch, což je příjemná změna po všech těch upatlaných lesklých telefonech.

Realme X50 Pro je pořádný kus telefonu.

Po uchopení do ruky však zjistíte, že matné sklo, mimochodem typu Gorilla Glass 5, je nepříjemně kluzké a pocit jistoty při držení chybí. Zaoblení směrem do boků přispěje k lepšímu uchopení, ale naopak zhoršuje kluzkost. Smířit se musíte také s poměrně vysokou hmotností, která se vyšplhala nad 200 gramů. Realme X50 Pro je pořádný kus telefonu a z tohoto úhlu pohledu zamrzí, že jej rozhází prach i namočení do vody. Zvýšená odolnost totiž chybí.

Pochvalujeme si však konstrukční zpracování, které snese ta nejpřísnější měřítka. Nijak výrazně nevystupuje ani modul fotoaparátu, díky čemuž se telefon ani příliš nekývá. Přímo v balení navíc objevíte kouřově zbarvené ochranné pouzdro, které zadní stranu zcela srovná a navíc částečně chrání i displej. V rozích je totiž silikonové pouzdro mírně vyvýšené.

Tlačítka výrobce rozmístil na levý i pravý bok. Na hlasitost vlevo si chce trošku zvykat, ale díky nijak vysokému umístění to není nic obtížného. Na spodní části je jediný konektor, a to USB-C, kterému sekunduje šuplíček pro nano SIM kartu. Nic dalšího do něj nevložíte – paměťovku ani druhou SIM.

Líbilo se nám originální barevné kombinace

matný povrch

robustní zpracování