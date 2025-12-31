mobilenet.cz na sociálních sítích

Do evropského roamingu vstupují další dvě země, i data tak budou bez příplatku

Martin Fajmon
Do evropského roamingu vstupují další dvě země, i data tak budou bez příplatku
Fotografie: Christian Lue, unsplash.com
  • K evropskému roamingu se připojují Moldavsko a Ukrajina
  • Za SMS, volání a data nezaplatíte nic navíc

Evropský roamingový prostor se od 1. ledna 2026 rozšířil o další dvě země: Ukrajinu a Moldavsko. V praxi to znamená, že se při cestování mezi EU a těmito státy u mobilních služeb uplatní pravidlo „Roam Like at Home“, tedy používání tarifu za domácích podmínek bez klasických roamingových příplatků. Rozhodnutí pro Moldavsko schválila Rada EU 25. července 2025, u Ukrajiny následovalo obdobné rozhodnutí 14. července 2025.

Co přesně se mění

Nově platí, že:

  • Občané EU mohou na Ukrajině a v Moldavsku volat, posílat SMS a využívat mobilní data za podmínek svého domácího tarifu, typicky bez zvláštních roamingových příplatků.
  • Ukrajinci a Moldavané získávají stejné výhody při cestách do zemí EU (a dalších států, které jsou součástí roamingové oblasti).

Součástí pravidel je i to, že uživatelé mají mít v zahraničí nárok na srovnatelnou kvalitu a rychlost sítě jako doma, a také na bezplatné volání na tísňové linky.

Data jako doma, ale pozor na „férové limity“

U většiny tarifů bude používání v zahraničí opravdu „jako doma“, včetně mobilních dat. U většiny tarifů však platí fair-use limity, typicky u velmi levných datových balíčků nebo u neomezených tarifů s nízkou cenou jsou vcelku přísné. V takových případech operátor stanoví rozumný objem dat, který lze v roamingu čerpat za domácích podmínek. Dražší neomezené tarify mají obvykle limit okolo 40–50 GB, vše se obvykle dozvíte v samoobsluze vašeho operátora, v ceníku nebo na infolince.

Proč to dává smysl?

U Moldavska jde o další krok směrem k postupné integraci do evropského prostoru, u Ukrajiny se navíc nabízí i praktický dopad: po roce 2022 výrazně narostl počet lidí, kteří cestují mezi EU a Ukrajinou, a jednodušší roaming tak může snížit potřebu pořizovat si lokální SIM, eSIM nebo speciální balíčky.

Pokud tak míříte v roce 2026 do Moldavska nebo na Ukrajinu, roaming bude výrazně jednodušší. Přesto se vyplatí před cestou zkontrolovat podmínky tarifu, zejména u dat a případných fair-use pravidel.

x.com
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze