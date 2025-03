Realme 14 Pro+ oslní dlouhou podporou a baterií, kterou mu mohou ostatní závidět

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na veletrhu MWC 2025 nechybí ani čínská značka Realme, která zde oficiálně představila Realme 14 Pro+. Tento model jsme si mohli s předstihem vyzkoušet a rozhodně stojí za pozornost, už jen kvůli nadstandardně velké baterii.

Realme 14 Pro+ je hezký oblázek s velkou baterií (UNBOXING A DOJMY)

Ochrana IP69 k vašim službám

Designově lze novinku jednoduše označit za líbivý „oblázek“. Telefon má sice jen plastové rámečky, avšak všechny boky jsou příjemně zaoblené, a proto se velmi pohodlně drží navzdory tomu, že novinka není nejmenší. Tomu odpovídá i velká úhlopříčka displeje 6,83". Záda telefonu mají zajímavý design, který může v kombinaci s lesklými zlatými rámečky působit trochu výstředně, má však tu výhodu, že na něm neulpívají otisky. Novinka se navíc chlubí ochranou IP69, což znamená, že odolá i vodě o vysoké teplotě tryskající pod tlakem.

V případě skleněných zad i displeje výrobce nasadil Corning Gorilla Glass 7i, což je nový typ skla pro střední třídu. OLED panel má příkladně tenké rámečky a je zaoblený po stranách, nahoře i dole. Dostačující se zdá být také jas, ačkoliv by měl mít v maximu pouze 1 500 nitů. Stejně tak nechybí jemnost 450 PPI či 120Hz obnovovací frekvence. V horní části je průstřel pro 32Mpx selfie kamerku, který se umí v některých případech efektně rozšířit (viz fotografie), a napodobuje tak Dynamic Island z novodobých iPhonů.

V rámci hlavního fotoaparátu na zadní straně se můžeme těšit na 50Mpx primární senzor s vícesměrovým PDAF ostřením a OIS, který doplňuje 50Mpx trojnásobný teleobjektiv, rovněž s optickou stabilizací a vícesměrovým ostřením. Výčet uzavírá již méně nadějně vypadající 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv s rozsahem 112 stupňů.

Novinka se pokusí zaujmout také slušně výkonným Snapdragonem 7s Gen 3, tedy 4nm čipsetem z dílny Qualcommu. Tomu dělá společnost 12 GB operační paměti a 512GB úložiště.

Oslnivá délka podpory i velikost baterie

Jedním z největších lákadel však bude nepochybně baterie, která využívá moderní křemíkovou technologii a má kapacitu 6 000 mAh. Nabíjení lze obstarat výkonem 80 W, avšak je nutné počítat s tím, že adaptér se již v balení nenachází. Novinka navíc splňuje energetickou třídu A a je jako jedna z prvních řad smartphonů plně kompatibilní s novými předpisy EU. V rámci environmentálního přístupu je garantováno pět let softwarové podpory, avšak po dobu pěti let od ukončení prodeje. Celková délka podpory by tak mohla teoreticky překonat či dorovnat například nové modely Galaxy A od Samsungu se šestiletou podporou.

Stejně dlouhou podporu pak nabídne i Realme 14 Pro, které je osazeno čipsetem MediaTek Dimensity 7300. U něj je důležité zmínit, že má rovněž 6 000mAh křemíkovou baterii, avšak s nižším 45W nabíjecím výkonem. Chybí mu teleobjektiv, ale je pochopitelně levnější a zhruba o 15 gramů lehčí. Navíc se také chlubí ochranou IP69 i velkým 6,77" OLED displejem.

Cena a dostupnost

Telefony by měly dorazit na trh v průběhu března za cenu 13 999 Kč v případě Realme 14 Pro+ a 9 999 Kč za Realme 14 Pro.