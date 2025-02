Realme láká na „Ultra“ telefon. Ukázat ho má už v Barceloně na MWC

Jak dnes informovaly zahraniční technologické weby (například gsmarena.com), Realme se zúčastní MWC v Barceloně, kde nejenže globálně představí řadu Realme 14 Pro, ale také láká na zařízení s „ultra velkým snímačem a optickým teleobjektivem navrženým tak, aby nově definoval fotografování chytrými telefony“.

At MWC 2025, realme is set to unveil a game-changing photography innovation that will truly blow your mind! Here's a sneak peek at some comparison shots—prepare to be amazed!#realmeMWC2025 #TechDrivesStyleThrives pic.twitter.com/HUS1QFhQ6c