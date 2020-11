Displej iPhonu 12 Pro Max označen jako nejlepší. Je to ale pravda?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Na českém trhu se od minulého pátku prodává iPhone 12 Pro Max s 6,7" OLED panelem s jemným rozlišením. Novinka již také prošla testem displaymate.com, který se zaměřuje na podrobné zhodnocení kvalit displeje jednotlivých zařízení. Novinka od Applu obdržela nejvyšší možnou známku – A+. Kladně je hodnocen maximální jas displeje, kontrast, odrazivost a také nízká odchylka jasu při pozorování z úhlu 30 %.

Ačkoliv to vypadá, že by měl Apple iPhone 12 Pro Max nabízet vůbec nejlepší displej mezi telefony, nebude tomu zcela tak. Do očí totiž bije nedávný test konkurenčního Samsungu Galaxy Note20 Ultra, který od displaymate.com obdržel rovněž známku A+, a to iPhone 12 Pro Max v ledasčem převyšuje. Zmínit lze například fakt, že disponuje jemnějším OLED panelem, navíc se 120Hz obnovovací technologií. O tom si iPhone 12 Pro Max může nechat pouze zdát.

Apple iPhone 12 Pro Max je nepatrně lepší v odchylce jasu při pozorování z úhlu 30 %, kdy jeho odchylka činí 27 %, u Samsungu je to 35 %. Galaxy Note20 Ultra však dokáže kontrovat vyšší hodnotou maximálního jasu až 1 609 nitů ve srovnání s 1 200 nity u iPhonu. Rovněž u iPhonu vychvalovaná odrazivost 4,8 % je sice skvělá, ale Galaxy Note20 Ultra je na tom ještě lépe s 4,4 %. Ve výsledku tak není pochyb o tom, že Apple nasadil vysoce kvalitní OLED panel, ale konkurenční Samsung je na tom ještě o něco lépe.