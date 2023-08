Děti v Číně by mohly mít denní limit na používání telefonu, a to i jen 8 minut

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nadměrné používání smartphonů u dětí je aktuální téma nejen na západě, ale také v Číně, kde se podle zdrojů agentury Reuters chystají tamní úřady limitovat množství času stráveného „na telefonu“.

Tato restrikce by se konkrétně měla vztahovat na všechny uživatele mladší 18 let. Mladiství mezi 16 a 18 lety by pak měli možnost používat telefon dvě hodiny denně, zatímco děti mladší 16 let pouze jednu hodinu a uživatelé mladší 8 let pouhých 8 minut. Prozatím se jedná o návrh, který měl však již po zveřejnění velký dopad, a to v podobě okamžitého poklesu ceny akcií mnoha technologických společností na burze v Hongkongu.

Podle některých právních specialistů v Číně by vstoupení tohoto návrhu v účinnost znamenalo velké komplikace pro technologické společnosti, které by zřejmě už ani nenabízely své služby uživatelům mladším 18 let. Jak na toto opatření nahlížíte? A mělo by podle vás podobné omezení používaní telefonů dětmi fungovat i u nás? To můžete zmínit v komentářích pod článkem.