Data T-Mobilu: Češi mění letní destinace, roste spotřeba dat mimo EU

Zájem Čechů o letní dovolené v zahraničí se proměňuje, s čímž souvisí i výrazný nárůst spotřeby mobilních dat. Podle statistik operátora T-Mobile za období od června do září loňského roku stoupla datová spotřeba v zemích EU meziročně o 18 %, zatímco v destinacích mimo Evropskou unii vyskočila dokonce o 56 %.
V rámci Evropské unie ztratilo svou dřívější dominantní pozici Chorvatsko, které v žebříčku popularity předstihlo Slovinsko. Kompletní pětice nejnavštěvovanějších unijních zemí vypadá následovně:
- Německo
- Polsko
- Rakousko
- Slovensko
- Slovinsko
U destinací mimo Evropskou unii hrál prim turistický hit v podobě Turecka, doprovázený Švýcarskem, které je častým cílem pracovních cest. Pětici nejčastějších cílů mimo EU tvoří:
- Turecko
- Švýcarsko
- Egypt
- Srbsko
- Albánie
Pro země spadající do zóny Data Svět A (kam patří například Turecko, Švýcarsko nebo USA) jsou k dispozici menší i větší objemy dat s fixní platností. Uživatelé nejčastěji volí základní varianty:
- 1 GB s platností na 7 dní
- 2 GB s platností na 30 dní
Pro delší pobyty nebo náročnější uživatele jsou v nabídce větší třicetidenní balíčky:
- 5 GB za 549 Kč
- 10 GB za 999 Kč
Balíčky fungují ke všem standardním tarifům bez nutnosti pořizovat novou SIM kartu. Data se aktivují v aplikaci Můj T-Mobile a po vyčerpání nastaveného limitu se přenos automaticky zastaví, což zamezuje nechtěnému přečerpání a neočekávaným poplatkům.