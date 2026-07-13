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Data T-Mobilu: Češi mění letní destinace, roste spotřeba dat mimo EU

Michal Pavlíček
Data T-Mobilu: Češi mění letní destinace, roste spotřeba dat mimo EU
Fotografie: T-Mobile
  • V EU roste popularita Slovinska na úkor Chorvatska, mimo Unii vede Turecko a Švýcarsko
  • Spotřeba dat mimo EU stoupla o 56 %, T-Mobile nabízí balíčky až do 10 GB s pojistkou proti přečerpání

Zájem Čechů o letní dovolené v zahraničí se proměňuje, s čímž souvisí i výrazný nárůst spotřeby mobilních dat. Podle statistik operátora T-Mobile za období od června do září loňského roku stoupla datová spotřeba v zemích EU meziročně o 18 %, zatímco v destinacích mimo Evropskou unii vyskočila dokonce o 56 %.

Roaming

V rámci Evropské unie ztratilo svou dřívější dominantní pozici Chorvatsko, které v žebříčku popularity předstihlo Slovinsko. Kompletní pětice nejnavštěvovanějších unijních zemí vypadá následovně:

  1. Německo
  2. Polsko
  3. Rakousko
  4. Slovensko
  5. Slovinsko
T-Mobile odtajnil letní dárky. Nabídne 30 GB dat zdarma
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T-Mobile odtajnil letní dárky. Nabídne 30 GB dat zdarma

U destinací mimo Evropskou unii hrál prim turistický hit v podobě Turecka, doprovázený Švýcarskem, které je častým cílem pracovních cest. Pětici nejčastějších cílů mimo EU tvoří:

  1. Turecko
  2. Švýcarsko
  3. Egypt
  4. Srbsko
  5. Albánie

Pro země spadající do zóny Data Svět A (kam patří například Turecko, Švýcarsko nebo USA) jsou k dispozici menší i větší objemy dat s fixní platností. Uživatelé nejčastěji volí základní varianty:

  • 1 GB s platností na 7 dní
  • 2 GB s platností na 30 dní

Pro delší pobyty nebo náročnější uživatele jsou v nabídce větší třicetidenní balíčky:

  • 5 GB za 549 Kč
  • 10 GB za 999 Kč

Balíčky fungují ke všem standardním tarifům bez nutnosti pořizovat novou SIM kartu. Data se aktivují v aplikaci Můj T-Mobile a po vyčerpání nastaveného limitu se přenos automaticky zastaví, což zamezuje nechtěnému přečerpání a neočekávaným poplatkům.

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