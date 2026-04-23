Volání do Evropy zlevňuje. Poděkujme silné koruně

Jak upozornil Český telekomunikační úřad v jeho nejnovější monitorovací zprávě, od 15. května 2026 vstupují v platnost nové maximální ceny za mezinárodní volání a SMS z České republiky do zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP). Úprava vychází z evropské legislativy a reaguje na vývoj kurzu koruny vůči euru, která v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně posílila o 3,17 %. Právě silnější měna stojí za tím, že výsledné částky po přepočtu vycházejí nižší než doposud.
Operátoři tedy nově nesmí účtovat více než 5,5913 Kč s DPH za minutu volání z Česka do zemí EU, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. V případě SMS pak strop klesá na 1,7656 Kč s DPH za zprávu. Jde o maximální hodnoty, které vycházejí z evropského limitu 0,19 eura za minutu volání a 0,06 eura za SMS bez DPH. Samotný přepočet přitom probíhá každý rok podle průměrného kurzu Evropské centrální banky, konkrétně z hodnot zveřejněných v polovině ledna, února a března. Pro letošní rok byl použit průměr 24,321 Kč za euro, což se přímo promítlo do finálních korunových cen.
Zlevnění se ale netýká jen koncových zákazníků. Stejným tempem totiž klesají i velkoobchodní roamingové poplatky, tedy ceny, které si operátoři účtují mezi sebou. Od poloviny května tak nově platí stropy 0,4620 Kč za minutu volání, 0,0729 Kč za SMS a 26,7527 Kč za 1 GB dat (bez DPH). I zde jde o meziroční pokles o 3,17 %. A právě velkoobchodní cena za data hraje důležitou roli při výpočtu takzvaného EU datového limitu, který se uplatňuje u tarifů s neomezenými nebo velmi levnými daty. V těchto případech totiž nelze v zahraničí čerpat data bez omezení jako doma, ale pouze do určité hranice.
Výpočet je přitom poměrně přímočarý – vezme se cena tarifu bez DPH, vydělí se maximální velkoobchodní cenou za 1 GB a výsledek se vynásobí dvěma. V praxi to znamená, že například tarif s 25 GB za 300 Kč bez DPH nabídne v roamingu zhruba 22,4 GB dat. U neomezeného tarifu za 700 Kč pak vychází limit přibližně na 52,3 GB.