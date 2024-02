Elegantní 12,1" tablet Honor Pad 9 v redakci. Jaké jsou naše první dojmy?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Kromě evropské premiéry vlajkového modelu Honor Magic6 Pro jsme se dnes dočkali také uvedení nového tabletu Honor Pad 9, který láká na velký displej, soustavu 8 reproduktorů či moderní čipset od Qualcommu. Jaké jsou naše první dojmy?

Environmentální balení

Novinka od Honoru dorazila v rámci moderních environmentálních trendů v balení, jež obsahuje pouze samotný tablet a nabíjecí/datový kabel typu USB-C/USB-A. Napájecí adaptér si tak již musí obstarat zákazník sám. V environmentálním kontextu pak překvapí plastová fólie chránící samotný tablet, v případě Magicu6 Pro výrobce totiž použil papírovou fólii.

Štíhlé tělo z hliníku

Honor Pad 9 se cenou řadí spíše k prémiovějším tabletům, a tak nepřekvapí kvalitní dílenské zpracování spoléhající se na hliníkovou slitinu, ale také tloušťka pouhých 6,96 mm. Zařízení má vypínací tlačítko a kolébku ovládání hlasitosti po levé straně od kruhového fotomodulu, v němž se nachází pouze jedna 13Mpx kamera s automatickým ostřením a clonou f/2.0. Rovněž hmotnost 555 gramů je s ohledem na velikost obrazovky relativně příznivá.

Jedním z hlavních lákadel je 12,1" displej s jemným 2,5K rozlišením (2 560 × 1 600 pixelů), který podporuje až 120Hz obnovovací frekvenci, tudíž je veškerý obsah maximálně plynulý. Displej s 88% poměrem k čelní straně má tak akorát široké rámečky s možností komfortního držení, ale také jej doplňuje hned 8 reproduktorů, jež jsou schopny vykouzlit prostorový 360stupňový zvuk. 3,5mm jack na druhou stranu schází.

Čipset od Qualcommu a 8 GB RAM

O výkon se u novinky stará čipset Snapdragon 6 Gen 1, kterému dělá společnost 256GB úložiště a 8 GB RAM s možností rozšíření o dalších 8 GB „softwarově“ (tj. využitím klasického úložiště). Z hlediska nabíjecího výkonu činí maximum 35 W (drátově), avšak, jak již bylo zmíněno, je potřeba si k tabletu obstarat vlastní adaptér.

V oblasti softwarové výbavy je menším zklamáním nasazení staršího Androidu 13, přestože Magic6 Pro již dorazil s Androidem 14. V tabletu dále najdeme nadstavbu MagicOS 7.2, která nabízí funkce, jako je Honnor Connect, Honnor Notes či novinku v říši tabletů, Honnor Docs.

Ptejte se, co vás zajímá

Honor Pad 9 bude dostupný na českém trhu v šedém provedení Space Grey od února 2024 za doporučenou cenu 8 990 Kč. Do neděle 17. března jej mohou zájemci pořídit se slevou 1 000 Kč při využití slevového kódu. Jako vždy platí, že se nás můžete ptát na vše, co vás ohledně novinky zajímá. Odpovědi zahrneme do recenze, případně je najdete rovnou zde v komentářích.