Prodeje iPhonů začínají klesat a dle analytika bude hůř. V čem Apple zaostává?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Analytik Ming-Chi Kuo pro medium.com naznačil, že nemá příliš důvod k optimismu v případě dodávek nových iPhonů. Prozatím jde primárně o letošní rok, kdy Apple již údajně přikročil ke snížení objednávek polovodičových součástek o 15 %. Podle Kua to pro Apple znamená snížení celkových dodávek nových telefonů v lepším případě o 10 %, v tom horším až o 15 % ve srovnání s rokem 2023. Týká se to nejen současné řady iPhone 15, ale i nadcházející iPhone 16.

Applu se navíc nedaří na velkém čínském trhu, kde dodávky klesají meziročně o 30 až 40 %. Zde má být primárním důvodem to, že Apple již lehce zaspal dobu v oblasti telefonů s ohebným displejem a umělou inteligencí. Obojí ostatní přední hráči nasazují a na čínském trhu zažívají úspěchy. Zájemců o tyto technologie tak Apple nemá vůbec co nabídnout, co je v tomto ohledu ještě horší, nějaký čas se na tom nic nezmění.

Kuo totiž při pohledu do budoucna nevidí naději na to, že by do roku 2025 Apple přinesl zásadní novinky. To samozřejmě přinese pravděpodobně další možné snížení dodávek a možná vzpruha je ve hře až koncem příštího roku s řadou iPhone 17. Letos tak můžeme očekávat zřejmě jen dílčí změny, které se nebudou ve velkém týkat vzhledu ani zásadních inovací v oblasti hardwaru či softwaru.