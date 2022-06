ČR je 5. evropskou zemí nejčastěji napadanou kyberútoky

Check Point Research zveřejnil Celosvětový index dopadu hrozeb, podle kterého vládl malwaru v dubnu pokročilý modulární trojan Emotet. Emotet v březnu využíval k šíření nejrůznější kampaně s velikonoční tematikou a měl dopad na více než 10 % organizací. V dubnu se jeho vliv trochu propadl, jedním z důvodů může být i rozhodnutí společnosti Microsoft zakázat makra spojená se soubory Office. Podle některých zpráv proto Emotet nyní využívá novou techniku a šíří se pomocí nebezpečných e-mailů obsahujících odkaz na službu OneDrive. Jakmile Emotet pronikne do počítače, může škodit nejrůznějšími způsoby, jeho provozovatelé totiž nabízí své služby na darknetu dalším hackerům. V minulosti jsme mohli vidět třeba spolupráci mezi Emotetem, Trickbotem a ransomwarem Ryuk. Nyní mohou nabízených služeb využít i další kyberzločinci a proniknout se svými hrozbami, bankovními trojany, špionážními malwary nebo třeba ransomwarem, do počítačů infikovaných Emotetem.

Microsoft finally killed "enable macros" at a click. Why was this necessary? How did VBA malware become such a nuisance? Judge for yourself whether you're in the "end of a cybercrime era" camp or the "bypasses out tomorrow, business as usual" camp. https://t.co/7jRzvIHUqM