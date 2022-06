Globální útok mířil na letecké a obranné společnosti z celého světa, včetně ČR

Bezpečnostní analytici ze společnosti ESET představili své nejnovější poznatky o aktivitách nechvalně známé APT skupiny Lazarus. APT neboli „Advanced Persistent Threat” je označení pro skupinu útočníků, která se pokročilými technikami snaží získat data konkrétních cílů za účelem kyberšpionáže. Nově zmapované útočné kampaně cílily na dodavatele obranných společností v období od konce roku 2021 do března 2022. Podle telemetrie společnosti ESET se skupina Lazarus během těchto útoků zaměřila na společnosti v Evropě (Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko a Ukrajina) a Latinské Americe (Brazílie).

