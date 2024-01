Kvůli bezpečností díře jsou ohrožena data z milionů mobilů i počítačů

Jak upozornil wired.com, bezpečnostní firma Trail of Bits odhalila nebezpečnou zranitelnost LeftoverLocals, která umožňuje obnovu dat z místní paměti GPU od firem Apple, Qualcomm, AMD a Imagination. Tato chyba umožňuje hackerům extrahovat osobní informace, které jsou snadno dostupné právě v místní paměti GPU.

Today, we are disclosing LeftoverLocals, a vulnerability that allows listening to LLM responses through leaked GPU local memory created by another process on Apple, Qualcomm, AMD, and Imagination GPUs (CVE-2023-4969) https://t.co/rIqfClarLJ pic.twitter.com/GE7bKYWnXJ