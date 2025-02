Co vám nabídne T-Mobile v podpultovém tarifu za 335 Kč? Samá omezení

Fotografie: T-Mobile

T-Mobile pravidelně obměňuje svou nabídku „tajného“ tarifu, který je dostupný výhradně přes webové stránky. Tentokrát se rozhodl jít cestou opravdové dostupnosti a nový tarif vyjde zájemce na příjemných 335 Kč. Bohužel za tuto částku vám operátor jednoduše nechce skoro nic nabídnout. Považte sami – počítat můžete se 150 volnými minutami do všech sítí a 150 SMS, taktéž do jakékoliv sítě. To vše v době, kdy je neomezené volání a SMS takřka samozřejmostí.

Ohledně dat je zde také skromnější porce pro nenáročné uživatele, konkrétně 5 GB. Dále nechybí služba Pořád on-line, která zajistí, že i po vyčerpání dat vám internet poběží dál rychlostí až 256 kbit/s. To stačí například na komunikaci přes WhatsApp či zjištění jízdních řádů.

Nový tarif mohou využít zcela noví zákazníci, uživatelé přecházející od jiného operátora, případně aktuální majitelé předplacenky Twist od T-Mobilu. Současně je podle aktuálních podmínek nezbytné tarif aktivovat do 28. února 2025. Zda T-Mobile nabídku prodlouží, není v tuto chvíli jasné.