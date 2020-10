Co můžeme očekávat od iPhonů 12? Velký přehled nejzajímavějších informací

Fotografie: gsmarena.com

O chystaných iPhonech 12 toho bylo mnoho napsáno a koneckonců bychom se o nich měli dozvědět vše podstatné přímo od Applu již 13. října. Pokud jste však nedočkaví a hledáte souhrnné informace o všem důležitém, co se o iPhonech 12 prozatím ví (nebo alespoň tuší), pusťte se do čtení. Tentokrát se o pořádnou porci informací podělil čínský leaker @Kang na weibo.com. @Kang má přitom velmi dobrou pověst ve světě úniků a odkazují se na něj i další autority. Na co se tedy podle něj můžeme těšit?

Ani dva, ani tři, ale hned čtyři iPhony

V prvé řadě připomeňme, že dorazí hned čtyři iPhony 12. Nejmenší z nich (iPhone 12 mini) si budete moci zakoupit již za český ekvivalent 699 amerických dolarů (necelých 20 tisíc korun) v 64GB verzi. Tento kompaktní sympaťák má nabídnout 5,4" displej, zatímco klasický iPhone 12 a také iPhone 12 Pro se pochlubí 6,1". Pokud vám je i to málo, bude pro vás správnou volbou iPhone 12 Pro Max s 6,7".

Odolnější sklo a 5G pro všechny

Všechny nové iPhony mají disponovat obrazovkou Super Retina XDR, kterou bude krýt ochranné sklo, pravděpodobně velmi odolné Corning Gorilla Glass Victus, přestože se k tomuto aspektu leaker nevyjádřil. Všechny modely nově představených iPhonů také dorazí s podporou 5G, avšak pouze iPhony 12 určené pro americký trh mají podporovat rychlejší mmWave. Apple také představí režim Smart Data Mode, který umožňuje chytře přepínat mezi 4G a 5G připojením a šetřit baterii.

Až 5× zoom

V oblasti fotoaparátů se můžeme těšit na duální snímač u 12 mini a základního iPhonu 12. Podobně jako iPhone 11 nabídnou ultraširokoúhlý objektiv a standardní snímač, údajně o špičkové světelnosti f/1.6. Majitelé modelů Pro se mohou těšit ještě na teleobjektiv a LiDAR senzor. Teleobjektiv by měl přitom zajistit díky ohnisku 52 milimetrů 4× optický zoom u iPhonu 12 Pro a u iPhonu 12 Pro Max až 5× při ohniskové vzdálenosti 65 milimetrů. Nejlépe vybavený iPhone by měl mít rovněž o 47 % větší senzor s pixely o velikosti 1,7 μm. Samozřejmě nebudou chybět režimy/technologie, například Deep Fusion, Smart HDR nebo vylepšený noční režim.

Magnetické nabíjení

Velké změny se také odehrají na poli nabíjení. Mělo by totiž probíhat pomocí nového magnetického konektoru, který se připne na záda telefonu. Výkon má činit nijak závratných 15 W.

Ceny a dostupnost

Základní iPhony 12 mini a 12 budou nabízeny s 64, 128 až 256GB úložištěm a budou startovat na 699, respektive 799 dolarech (20 až 22 tisících Kč včetně daně). Uživatelé si budou moci vybrat z černé, bílé, červené, modré a zelené barvy.

iPhone 12 Pro údajně půjde zakoupit již od 999 dolarů (necelých 28 tisíc korun) a iPhone 12 Pro Max za 1 099 dolarů (necelých 31 tisíc korun). Oba budou vybaveny 128GB úložištěm s možností zakoupit i 256/512GB verzi. K dispozici bude zlatá, stříbrná, grafitová a modrá barva.

iPhone 12 mini by se měl dostat na trh přibližně 13. října, iPhone 12 zhruba 23. října společně s verzí Pro. Nejlépe vybavený iPhone 12 Pro Max dorazí až 20. listopadu. Kromě telefonů má být představen nový HomePod mini s termínem prodeje již 16. října.