Budoucí iPhony by mohly disponovat superodolným displejem s „diamantovým“ povlakem

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Podle analýzy Roberta Castellana ze Seeking Alpha Apple v současnosti pracuje na tom, aby se displeje iPhonů v budoucnu staly odolnějšími. Smartphony s logem nakousnutého jablka by tak mohly dorazit se speciální povrchovou „diamantovou“ úpravou, která využívá technologii DLC (diamond-like carbon). Pomocí ní lze dosáhnout velmi vysoké tvrdosti a údajně také ideální tepelné vodivosti a elektrického odporu, díky čemuž je aplikace DLC vhodná zejména pro smartphony a další elektrotechniku.

Future iPhones could boast scratch-resistant diamond like coatings https://t.co/EhgtqF7hfd — PhoneArena (@PhoneArena) October 7, 2020

Technologie DLC, ačkoliv se může zdát, že jde o naprostou novinku, byla podle seekingalpha.com poprvé zmíněna již v roce 1971. Během uplynulých let se vyvíjela a vylepšovala a dnes dosahuje skvělých vlastností nejen na poli odolnosti, ale také v otázce kvality obrazu. Autor článku také porovnává DLC s poslední (sedmou) generací ochranného skla Corning Gorilla Glass, které je chemicky zpevněno tak, aby mohlo být velmi tenké, lehké a odolné. Stále je však pochopitelně náchylné k poškrábání či prasknutí, což by mělo být u skel ošetřených DLC mnohonásobně méně pravděpodobné. A proč by se vůbec měli výrobci snažit učinit displeje smartphonů odolnějšími?

Pouze v roce 2017 americkým uživatelům dle dat marketwatch.com prasklo přibližně 50 milionů displejů u smartphonů, jejichž obrazovky byly následně vyměněny. Dle autora využívá Apple i Samsung Gorilla Glass, a tudíž usuzuje, že velké množství poškozených displejů bylo telefonů těchto výrobců. V budoucnu se však podle jeho analýzy setkáme s ochrannými skly potaženými právě povlakem DLC, díky čemuž se displeje stanou mnohem odolnějšími.