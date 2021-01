Chytrý přívěsek od Applu je za dveřmi! Na internetu je k vidění příslušenství

Na známé e-commerce platformě Amazon se s předstihem objevilo příslušenství pro očekávaný přívěsek Apple AirTag. Jedná se o stylové klíčenky od společností Spigen a Cyrill, jejichž účelem je AirTag chránit a zároveň umožnit snadné přenášení. Prozatím se totiž zdá, že samotný přívěsek nedisponuje žádným otvorem pro navlečení na kroužek od klíčků či provlečení poutka. Příslušenství bude dostupné v černé a béžové (veganské) kůži, podobně jako v případě klíčenky Spigen dojde k zajištění AirTagu pomocí cvoku.

