Chytré hodinky správně neměří? Možná za to může barva kůže nebo obezita

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Už jsme si zvykli na to, že součástí prakticky každého chytrého náramku je senzor na zadní straně, který pomocí světla sleduje srdeční akci. Toho lze využít při sportu nebo sledování stresu a případně obecného zdraví. Podobně funguje i senzor saturace krve kyslíkem a s jistou mírou nepřesnosti se takto některá zařízení pokoušejí měřit i krevní tlak. A to rozhodně není vše: spekulace naznačují, že by mohl Apple i další firmy podobným způsobem detekovat například hladinu glukózy nebo alkoholu v krvi.

Jak ale ukazuje studie zveřejněná americkým Národním institutem zdraví, tyto optické metody mají značné limity, které mohou vést k velkým nepřesnostem. Podle závěrů výzkumu jsou dokonce nutné strukturální změny, než začne být tato metoda více využívána v lékařské praxi, například při sledování kardiovaskulárního zdraví u skupin osob, které mají horší přístup ke zdravotní péči.

Fotopletysmografie je technika, která využívá změny v odrazu světla k měření průtoku krve. Tmavá kůže ale obsahuje více melaninu, který světlo pohlcuje. Přesto však odchylky v měření nebyly zásadní a pohybovaly se kolem 10 %. Daleko hůře dopadla srovnávací měření u obézních, kterým se kvůli vrstvě tuku hůře prokrvuje svrchní vrstva kůže. Změny oproti reálu mohou dosáhnout až 60 %, což dělá měření prakticky bezcenné.

Studie však končí pozitivním závěrem, že jsou tyto problémy odstranitelné. Jiná kalibrace senzorů pro lidi s odlišným odstínem pleti nebo vyšším BMI může snadno zpřesnit měření i bez hardwarových úprav senzorů. Je ale nutné, aby to výrobci začali aktivně řešit. Daný problém se totiž netýká jen chytrých hodinek a náramků, ale i profesionálních medicínských zařízení.