Chytré hodinky Honor Watch GS 3 se prezentují jako šperk pro vaše zápěstí

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Honor na veletrhu MWC 2022 představil novou řadu vlajkových smartphonů Magic4, bezdrátová sluchátka s teploměrem Honor Earbuds 3 Pro, ale také nové hodinky Honor Watch GS 3, jež chtějí zaujmout především elegantním designem.

Stylová novinka je vybavena 1,43" AMOLED displejem s vysokým rozlišením 466 × 466 pixelů a velmi vysokou maximální svítivostí až 1 000 nitů, díky které by měla čitelnost zůstat bezproblémová i na ostrém slunečním světle. Sympatická je rovněž hmotnost 44 gramů (bez řemínku) a hloubka pouzdra 10,5 mm. Největším tahákem by měl být však samotný design trojice variant s označením Ocean Blue, Midnight Black a Classic Gold, které si můžete prohlédnout v přiložené fotogalerii. Chytré hodinky vypadají naživo skvěle a jako tradičně se mohou pochlubit vysokou úrovní dílenského zpracování. Z dalších specifikací stojí za zmínku vylepšený PPG senzor pro nepřetržité měření srdečního tepu, podpora více než 100 sportovních aktivit nebo zvýšená voděodolnost do 5 ATM. Samozřejmostí je rovněž podpora Bluetooth 5.0 či přítomnost mikrofonu i hlasitého reproduktoru.

Dostupnost hodinek prozatím nebyla oznámena, cenu však výrobce stanovil na 229 eur (přes 5,5 tisíc korun) za sportovnější variantu Midnight Black a 249 eur (přes 6 tisíc korun) v případě Ocean Blue a Classic Gold s koženými pásky.