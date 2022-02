Jaký je Honor Magic4 (Pro) s rychlým nabíjením a 6,81" LTPO displejem naživo?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nejnovější vlajkovou řadu Magic od Honoru dnes doplnila dvojice Magic4 a Magic4 Pro. Kromě velkých displejů se chlubí výkonným procesorem i povedenou fotovýbavou. Jaké jsou naše první dojmy z novinek představených na veletrhu MWC v Barceloně?

Extrémní výkon, rychlé nabíjení

Začněme výkonem, který je bez nadsázky špičkový, neboť jej zajišťuje nejnovější procesor Snapdragon 8 Gen1. V kombinaci s 8 GB RAM a 256GB úložištěm lze předpokládat dostatek hrubého výkonu i pro hraní těch nejnáročnějších her a i z krátkého používání můžeme potvrdit bleskurychlé reakce. V případě modelu Magic4 Pro se pak mohou uživatelé těšit i na extrémně rychlé 100W nabíjení, kdy je nabíjecí výkon shodný jak pro bezdrátové, tak pro klasické drátové nabíjení. Pro 100W bezdrátové nabíjení je logicky nutné vlastnit kompatibilní 100W bezdrátovou nabíjecí podložku, která poslouží také jako stojánek a disponuje i aktivním chlazením, viz fotografie. Pokud byste preferovali cenově dostupnější Magic4, můžete se těšit na podporu 66W drátového nabíjení, ale také o 200 mAh větší baterii (4 800 mAh vs. 4 600 mAh).

Velká uhlopříčka, velký průstřel

Přestože jsme nabíjení nemohli vyzkoušet, mohli jsme se alespoň přesvědčit o kvalitách displeje, který má u obou modelů shodnou uhlopříčku 6,81". Jedná se tak už o opravdu velký zobrazovací panel, který zvládne vykreslit až 120 Hz a nabídne maximální jas až 1 000 nitů. Magic4 Pro má pak zaoblené nejen boky, ale také horní a spodní stranu, zatímco Magic4 zůstává věrný zaoblení (pouze) po stranách. Velkou specialitou verze Pro má být pak schopnost konvertovat SDR obsah do HDR kvality, a zlepšit tak uživatelský zážitek. Panely jsou opravdu povedené, ne každému však může lichotit podlouhlý „průstřel“ u Magic4 Pro. V něm se nachází selfie kamerka, ale také senzory pro 3D rozpoznávání obličeje a nechybí ani ultrazvuková čtečka otisků prstů od Qualcommu. V případě Magicu4 by se mělo jednat o optickou čtečku.

Hadřík mějte po ruce

Během krátké chvíle jsme si mohli osahat několik barevných variant modelu Magic4 Pro, vždy však s lesklou povrchovou úpravou, která je bohužel velmi náchylná k ulpívání otisků. Leštit tak budete opravdu často, případně budete smartphone nosit v pouzdru. Řešením je také pořízení velmi líbivé verze, která má záda vyrobená z oranžové koženky. U ní odpadá problém s leštěním, na druhou stranu je otázka, jestli se na ni vztahuje rovněž zvýšená odolnost dle IP68, která platí (minimálně) pro ostatní varianty. Telefon působí vzhledem k velkému displeji a hmotnosti okolo 200 gramů také poměrně bytelně. Zpracování je pak tradičně příkladné a zařízení vypadá prémiově.

Cena a dostupnost

Cena mobilu Magic4 Pro byla stanovena na 1 099 eur, v přepočtu tedy přibližně 27,5 tisíc korun. Honor Magic4 bude nabízen za 899 eur, což je zhruba 22,5 tisíc korun. Ani u jednoho smartphonu prozatím nebyl potvrzen termín dostupnosti na českém a slovenském trhu.

Přejít do katalogu Honor Magic4 Rozměry 163,6 × 74,5 × 8,8 mm , 199 g Displej AMOLED, 6,81" (2 848 × 1 312 px) Fotoaparát 50 Mpx Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB Akumulátor 4 800 mAh