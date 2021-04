Chytré hodinky Garmin Venu2 kladou důraz na dlouhou výdrž i zdravotní funkce

Garmin odhalil druhou generaci sportovních hodinek Venu, které dorazí ve dvou velikostech, nabídnou kvalitní AMOLED panel a také mezigeneračně lepší výdrž na nabití.

Garmin Venu2 dorazí na trh ve větší 45mm (pánské) variantě s 1,3" displejem (rozlišením 416 × 416 pixelů) a také v menší 40mm (dámské) verzi s 1,1" obrazovkou a rozlišením 360 × 360 pixelů.

45mm verze má nově zvládnout až 11 dní běžného používání a 40mm o jeden den méně. Jedná se o podstatné zlepšení, neboť původní 43mm verze vydržela pouze 5 dní na jedno nabití. I při aktivovaném GPS měření pak výrobce slibuje 8 hodin (7 hodin v případě menší verze) včetně přehrávání hudby. Za pouhých 10 minut by pak měly hodinky získat dostatek energie pro jednodenní používání nebo jednu hodinu záznamu GPS, doplňuje jej také GLONASS i Galileo. Stejně tak je přítomen výškoměr s barometrem či nový senzor srdečního tepu Elevate V4.

Ze sportovních režimů je k dispozici nově HIIT (High Intensity Interval Training), a to hned v několika formátech, o kterých se více dočtete přímo na stránkách garmin.com. Z dalších vychytávek se můžeme těšit na pokročilejší monitoring spánku, který vypočítává skóre na základě srdečního tepu, okysličení krve a stresu. Samozřejmostí je i samostatné kontinuální měření srdečního tepu, okysličení krve, stresu, hydratace či menstruačního cyklu.

Z „chytrých“ funkcí stojí za zmínku možnost odpovědět na zprávy (pouze však v případě Androidu), upozornění z kalendáře, počasí a další. Uživatelé si rovněž mohou stáhnout další ciferníky, widgety nebo aplikace z Connect IQ a v neposlední řadě rovněž mohou hodinkami platit díky službě Garmin Pay, kterou na našem trhu podporuje hned několik bank.

#DearBody, it’s time to go. Introducing the Venu 2 series — the advanced health and wellness GPS smartwatch. https://t.co/uyUIDhWTfL pic.twitter.com/mwSJQYIjki