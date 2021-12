Velký únik ukazuje novinky Garminu pro příští rok

Fotografie: Garmin

Americký výrobce se chystá na lednový CES, kde představí celou plejádu modelů pro nadcházející sezónu. Při přípravě však neuhlídal produktové fotografie, ke kterým se dostali redaktoři winfuture.de. Více než tři desítky kvalitních snímků zachycují modely Epix Gen2, Fenix 7, Fenix 7S, Instinct 2 a Instinct 2S společně s Venu 2 Plus. Nemusí se jednat o kompletní portfolio, ale už z názvů je patrné, že Garmin v této oblasti nechystá nic revolučního (pokud to lépe neutajil), ale spíše se zaměří na vylepšování stávajících modelových řad.

Garmin Epix Gen2

Hodinky Garmin Epix Gen2 budou mít stejně jako původní model Epix integrovaný systém GPS, výškoměr a standardní sadu zdravotních a fitness funkcí, včetně monitorování srdečního tepu, sledování spánku a saturace krve kyslíkem. Hodinky Epix Gen2 jsou vyrobeny z polykarbonátu vyztuženého skleněnými vlákny a nerezové oceli 316L. Mají certifikaci MIL-STD-810 a jsou vodotěsné do 100 metrů.

Uniklé snímky odhalují, že mají celkem pět tlačítek – tři vlevo a dvě vpravo plus dva otvory, které by mohly být pro reproduktory nebo mikrofon, případně obojí.

Garmin Fenix 7

Řada Fenix 7 zahrnuje základní model a odlišné verze S a X. Všechny jsou vybaveny obvyklými zdravotními a fitness funkcemi. Jsou vyrobeny z nerezové oceli 316L a některé varianty budou dodávány s integrovanými solárními panely pro nabíjení baterie. Na celou obrazovku

Jako u současných Fénixů se i zde počítá s dvojím průměrem ciferníků, konkrétně 42 a 47 mm.

Garmin Instinct 2 a 2S

Obměny se dočká i základní řada s černobílým displejem. Spekulace však uvádějí, že namísto stávající technologie by zde mohl být použitý elektronický inkoust. Vylepšení se nejspíše dočkají i senzory pro snímání zdravotních funkcí. Stejně jako současné Instincty budou i tyto nabízeny v mnoha barevných variacích, funkčních řadách (pro Surf, vojáky atd.) a nebude ani chybět verze se solárním nabíjením.

Garmin Venu 2 Plus

Z displeje hodinek Garmin Venu 2 Plus se dozvídáme, že budou vybaveny počítadlem kroků a snímačem srdečního tepu. Zadní strana však odhaluje ještě více funkcí, včetně 50metrové vodotěsnosti a vestavěného systému GPS/GNSS, který umožňuje sledování trasy nezávisle na chytrém telefonu. Displej chytrých hodinek je krytý sklem Gorilla Glass a jejich tělo je vyrobeno z nerezové oceli. Model na snímku je 43mm verze a teprve uvidíme, zda bude v nabídce i menší/větší varianta.

Na zadním krytu Garmin Venu 2 Plus je také vyryt nápis „Music“, což naznačuje, že bude mít vestavěné úložiště pro offline přehrávání hudby. Vedle tohoto textu vidíme také otvor, který by mohl být mikrofonem. Na řemínku Venu 2 Plus je vytištěn nápis Quick Release 20, což znamená, že je široký 20 mm a uživatelé jej mohou snadno sundat a vyměnit.

Mezi další modely, které by se mohly objevit na lednovém CESu nebo nedlouho poté, patří Vivomove 3, Vivomove Sport a Approach S12.