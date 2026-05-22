Ceny nejpopulárnějších Samsungů padly, nejlevnější vychází jen na 2 489 Kč

Ceny těch nejpopulárnějších telefonů od Samsungu padly. Kromě Galaxy A16 koupíte teď nejvýhodněji v Česku i o něco vybavenější Galaxy A26. A skvěle vychází také úplná novinka Galaxy A57, na které momentálně ušetříte čtyři tisíce korun.
Galaxy A16: Bestseller s šestiletou podporou
Samsung Galaxy A16 je za cenu od 2 489 Kč (původně 3 791 Kč) po započítání výkupního bonusu aktuálním bestsellerem. Jde o ideální cenově dostupný telefon pro děti, prarodiče a vlastně pro jakékoli méně náročné uživatele. I navzdory nízké ceně ale ve výbavě nechybí 90Hz Super AMOLED displej, trojice fotoaparátů v čele s hlavním 50Mpx objektivem, 5000mAh baterie nebo nadstandardní 6letá podpora aktualizací Androidu.
Galaxy A26: Zlatá střední cesta s 5G
Skvěle ale vychází i Galaxy A26, který díky slevě a velkému bonusu ulovíte už za 4 439 Kč (běžně 5 990 Kč), což je momentálně nejlepší nabídka na trhu. Ve výbavě pak nechybí lepší 120Hz AMOLED displej, opticky stabilizovaný 50Mpx foťák, vyšší výkon, větší paměť a taky podpora 5G.
Galaxy A57: nejlepší cena a navíc dárek
Pokud jste čekali na nejlepší cenu u novinky Galaxy A57, právě jste se dočkali. Díky kombinaci cashbacku a bonusu teď můžete ušetřit 4 000 Kč – Galaxy A57 ve vyšší 256GB variantě tak získáte jen za 10 490 Kč (běžně 14 490 Kč).
Dostanete přitom mimořádně lehký a tenký telefon s hliníkovým rámem a nejlepší výbavou ve své kategorii, včetně skvělého 50Mpx foťáku, 120Hz AMOLED displeje s integrovanou čtečkou otisků prstů a nejvyšším stupněm krytí IP68. K telefonu navíc dostanete zdarma chytrý náramek Galaxy Fit3 jako dárek za napsání recenze.
Extra bonus a tříletá záruka
Na uvedené ceny se dostanete jedině při nákupu u Mobil Pohotovosti, která k telefonům nabízí extra výkupní bonus. Ten získáte, pokud po nákupu telefonu do 14 dnů prodáte svůj starý telefon, tablet nebo chytré hodinky – bonus se pak jednoduše přičte k výkupní ceně vašeho starého zařízení. Jedině na mp.cz navíc k telefonům Samsung získáte prodlouženou 3letou záruku zcela zdarma.