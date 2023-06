Chystaný procesor Google Tensor G3 zřejmě parametry vyrazí dech

Jak známo, Google je v současnosti jedním z mála výrobců smartphonů, kteří si kromě telefonu vyvíjí i vlastní procesor. Poslední (druhá) generace čipsetu Tensor G2 přitom byla postavena na 5nm výrobním procesu a objevila se u řady Pixel 7 (včetně nedávno uvedeného Pixelu 7a), ale také v ohebném Pixelu Fold, jenž se u nás začne prodávat zkraje července zhruba za 50 tisíc korun. Nyní přišel androidauthority.com s exkluzivním článkem od „leaksterky“ Kamily Wojciechowské plným zajímavých informací ohledně chystané třetí generace Tensor s kódovým označením „zuma“.

Leak: here's everything you want to know about the Google Tensor G3, the SoC that's gonna power the Pixel 8 series, exclusively on @AndroidAuth https://t.co/pYkShLO8up