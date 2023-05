Květnová aktualizace Pixelům 6 a 7 pořádně zavařila, Google pracuje na nápravě

Smartphony Pixel jsou ve světě mobilních telefonů známé pro svou softwarovou podporu, ačkoliv třeba na Samsung, který rovněž využívá Android, paradoxně stále ztrácí. Bohužel si ale také vysloužily pověst telefonů, které tu a tam sužují různé softwarové chyby. A jedna z nich se pojí i s nejnovější květnovou aktualizací.

Uživatelé Pixelů řad 6 a 7 zaznamenali po květnové aktualizaci problémy s přehříváním a velmi rychlým vybíjením baterie. V některých případech se výdrž baterie snížila dokonce na polovinu, přičemž samotné zařízení mělo být velmi horké na dotyk a nedalo se používat. Na problémy zklamaní uživatelé upozornili již 6. května na fóru support.google.com, ovšem stížností je takřka plný internet a spoustu ukázek najdeme také na Twitteru či jiných sítích, jako je třeba Reddit.

Pixel 6 battery drain a problem after May 2023 update. Sometimes heats up (warmer than prior to May 2023 update) when using.

It's a shame that pixel 6 and 7 users who have installed the may patch. Now have their battery drain doubled and really bad over heating one time while just giving my 6a a quick top up on charge I had let go immediately as it was too hot to touch please fix @madebygoogle pic.twitter.com/CWh4Uhg8il