Chcete rychlý nabíjecí a datový kabel zdarma?   T-Mobile jeden právě rozdává

Jistě se vám čas od času stává, že hledáte nezbytný nabíjecí či datový kabel, případně ten stávající už má svá nejlepší léta za sebou. Ceny nových kabelů se mohou pohybovat v řádu několika set korun v závislosti na tom, jak kvalitní kabel, a to nejen co se zpracování týče, ale také jeho parametrů. Kvalitně působící kabel nyní nabízí T-Mobile a rozhodl se jej zdarma dát všem svým zákazníkům.
Typově se jedná o běžný nabíjecí a datový kabel zakončený na obou stranách USB-C konektorem. Potěší, že je celý pletený, což by mělo prodloužit jeho životnost a délka je dostatečných 100 cm, tedy 1 m. Podporuje rychlé nabíjení s výkonem až 60 W a maximální datová přenosová rychlost dosahuje 480 Mb/s, což odpovídá standardu USB 2.0. Drobnou zajímavostí tohoto kabelu je, že oba konce při využívání svítí a jak jinak než růžově.
Jak kabel získat?
Praktický USB-C kabel zdarma může získat každý zákazník T-Mobilu, který využívá aplikaci Můj T-Mobile. Ihned po otevření hlavní nabídky vám bude nabídnuta odměna ve formě onoho kabelu, který se jinak nachází v nabídce Magenta Moments. Zde si již vygenerujete unikátní kód, který následně ukážete v prodejně T-Mobilu. Nabídka je platná do 31. března, případně do vyprodání zásob. Dodejme, že nabídku využití nejen paušální zákazníci, ale klidně i všichni majitelé předplacených karet.