České dráhy vylepšují aplikaci Můj vlak. Jízdenky online koupíte mnohem rychleji

Aktualizovaná verze mobilní aplikace Můj vlak přináší výrazné zjednodušení nákupního procesu, jak se lze dočíst v tiskové zprávě. Ten se po modifikacích zkrátí prakticky na polovinu. „Při updatu jsme využili rozvoje nových technologií a zároveň jsme vyslyšeli přání uživatelů, kteří nám posílali podněty k vylepšení jednotlivých funkcí,“ vysvětluje Roman Menc, web manažer ČD a jeden z tvůrců aplikace, a doplňuje: „Jde o druhý největší update aplikace v její historii. Ten první přinesl implementaci In Karty do mobilu. Nová verze přijde stávajícím uživatelům postupně s aktualizacemi, ostatní si ji mohou do chytrého telefonu stáhnout zdarma z Obchodu Play či App Store. Počítáme s tím, že update se bude stávajícím uživatelům uvolňovat postupně do konce tohoto měsíce.“

Update aplikace přináší mnohá vylepšení. „Cestující si mohou pořídit jízdenku na menší počet kliknutí. Výhodou také je, že aplikace nově dokáže zobrazit přesnou cenu vyhledaného spojení už na začátku nákupu nebo umožňuje rychlé přepínání vozové třídy včetně okamžitého přepočítání ceny. Zjednodušili jsme také zadávání jednotlivých kategorií cestujících,“ říká Roman Menc a doplňuje další podstatnou změnu: „Cestující si sám bude moci vybrat vhodný typ jízdenky. Tam, kde bude možnost získat vázanou jízdenku, se aplikace zeptá, zda chce vydat levnější jízdenku vázanou na konkrétní vlak, nebo zda preferuje doklad, který mu umožní flexibilitu.“ K dalším novinkám patří také možnost zakoupení jízdenky do 1. třídy jen v části trasy a upozornění na odchylky od plánovaného řazení souprav.

Push notifikace se servisními informacemi

České dráhy zároveň začínají v aplikaci zasílat novinky servisního charakteru formou push notifikací. „Nebude to fungovat jako kanál pro zasílání obchodních nabídek, ale jen důležitých sdělení. Plánujeme posílat notifikace či e-maily jako informační servis v případě, že se upraví parametry služby, tedy pokud dojde ke změně řazení, trasy, jízdního řádu či kteréhokoliv parametru, který má vliv na cestu,“ říká Roman Menc. Vizuální podoba aplikace se příliš nezměnila.

Aplikace Můj vlak obsahuje jízdní řády, aktuální informace o mimořádnostech a výlukách, zprávy o vlacích včetně plánovaného řazení a služeb, které spoje poskytují. V režimu on-line přináší také aktuální zprávy o jízdě vlaku. Přestože se jmenuje Můj vlak, cestující v ní najdou také informace o stanicích: přehled aktuálních odjezdů včetně případných zpoždění, čísla nástupišť, ze kterých vlaky odjedou, služby zajištěné ve stanici včetně otevírací doby nebo údaje o bezbariérovosti jak pro osoby na vozíku, tak pro zrakově nebo sluchově postižené.

