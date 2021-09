Google Meet si umí poradit se špatným osvětlením ve vaší domácí kanceláři

Fotografie: Yasmina H., unsplash.com

Masový přechod lidí na home office přinesl spoustu nečekaných problémů. Většina z nich se týká toho, že lidé musejí trávit dlouhé hodiny na poradách pořádaných pomocí videokonferencí. To přináší řadu problémů, a to včetně technických. Pro práci s počítačem je totiž vhodnější tlumené osvětlení, zatímco k pořizování videa potřebuje přesný opak. V kombinaci s levnějšími webkamerami pak vzniká obraz, na kterém je mnohdy těžké rozpoznat osobu. Google proto do svého systému Meet začíná přidávat funkci, která se softwarově postará o správnou expozici videa. To by měl obvykle řešit fotograf nebo pokročilý automat, ale jednoduché přední kamery takovou možností obvykle nedisponují.

I z toho důvodu Google varuje, že aktivní funkce může zpomalit slabší počítače. Funkce je nově dostupná na webu a v aplikaci pro iOS, uživatelé Androidu podobnou možnost mají už od jara.