Motorola nabízí zájemcům o Moto G54 Power Edition a G84 zdarma 2 TB cloudu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Motorola přišla se zajímavou nabídkou pro zájemce o Moto G54 Power Edition a Moto G84. Všichni uživatelé, kteří si je zakoupí v období od dnešního dne do 31. října 2023, totiž budou moci využívat celé 2TB cloudové úložiště MobiDrive zdarma, a to po dobu dvou let, přestože oba telefony disponují i velmi solidním 256GB úložištěm.

Podrobnosti a doba trvání akční nabídky

Akční nabídka 2TB bezplatného cloudového prostoru od společnosti MobiDrive se bude vztahovat na Moto G54 5G Power Edition a Moto G84 5G zakoupené v České republice u obchodních partnerů společnosti Motorola. Tato nabídka bude platit do 31. října 2023. Obě zařízení budou dodávána s již aktivovanou cloudovou aplikací MobiDrive s již nahraným 2TB úložným prostorem, na jejíž aktivaci bude potřebná jen registrace.

Přejít do katalogu Motorola G54 Power Edition Rozměry 161,1 × 73,8 × 8,9 mm , 192 g Displej TFT IPS, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx Procesor Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , microSD Akumulátor 6 000 mAh