Budoucnost Twitteru? Pro běžného uživatele zůstane zdarma, ostatní možná zaplatí

V poslední době často skloňovaný Twitter je již od svého počátku jednou z nejvíc liberálních sociálních sítí na internetu a pod novým vedením Elona Muska má hrát svoboda projevu ještě větší roli. S příchodem nového majitele by se však také mohla změnit monetizační strategie.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users